 В Санкт-Петербурге вводится недельный локдаун | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге вводится недельный локдаун

Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ограничат работу общепита, магазинов и мест проведения досуга. Музеи и театры закрываться не будут.

Канал Грибоедова в Санкт-Петербурге

Канал Грибоедова в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решения ввести ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса пока сроком на одну неделю. Частичный локдаун вводится с 30 октября по 7 ноября, сообщила в субботу, 23 октября, пресс-служба санкт-петербургской мэрии.

Будет ограничена работа предприятий общественного питания и розничной торговли, за исключением товаров первой необходимости, а также объектов развлечения и досуга, однако музеи и театры закрываться не будут. Ресторанам и барам разрешено торговать навынос, кроме того, ограничения не коснутся тех заведений, что работают на вокзалах.

Госучреждения не будут оказывать ряд услуг, запрещается проведение спортивных и массовых мероприятий. Смогут продолжить работу аптеки и парикмахерские.

Локдаун в Москве

Ранее, 21 октября, мэр Москвы объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября. В столице России приостанавливается работа предприятий, в том числе в сфере торговли и услуг, запрещается проведение массовых мероприятий, в школах объявляются каникулы.

Перед этим, 20 октября, на заседании правительства РФ Владимир Путин поддержал идею введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Режим нерабочих дней может быть продлен.

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    Автор: Дарья Брянцева


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