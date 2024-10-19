Кремль прокомментировал слова Шольца о готовности к диалогу

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поприветствовал слова Олафа Шольца о готовности к диалогу с Москвой по поводу окончания войны в Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поприветствовал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о готовности к потенциальному диалогу с Москвой на предмет установления мира в Украине. Его слова в субботу, 19 октября, приводит российское государственное агентство ТАСС.

Песков заявил, что в Кремле слышат "важные слова" Шольца "о готовности к диалогу". "Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным. Мы говорили о том, что это позиция бесперспективная", - цитирует агентство слова Пескова.

Олаф Шольц заявил о готовности к диалогу с Россией по поводу окончания войны в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине, выступая перед депутатами бундестага в среду, 16 октября. Он напомнил, что Владимир Зеленский и сам говорил о необходимости провести мирную конференцию с участием России. "Поэтому правильно, что на вопрос о том, будем ли мы говорить и с российским президентом, мы отвечаем: да, и с ним тоже", - приводит его слова агентство dpa. При этом он отметил, что в рамках этого диалога "не должно быть никаких решений, принятых через голову Украины".

Настало время, "когда, помимо четкой поддержки Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы выяснить, как мы можем сделать так, чтобы эта война не продолжалась вечно", - цитирует Шольца Tagesschau. Канцлер также назвал "жертвами империалистического безумия" Путина российских солдат, участвующих в войне в Украине. В то же время Шольц пообещал, что Берлин и остальные западные союзники продолжат и дальше поддерживать Киев.

После этого высказывания Олаф Шольц подвергся критике со стороны председателя консервативной оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Последний заявил, что правительство ФРГ должно "преодолеть страх перед Путиным", и призвал предъявить ультиматум президенту РФ. По словам Мерца, Шольц должен дать понять российским властям, что, если они продолжат атаковать гражданское население Украины, то ограничение на применение Киевом западного дальнобойного оружия будет снято, и Германия поставит Украине крылатые ракеты TAURUS, способные в том числе наносить удары вглубь российской территории.

Анналена Бербок: Путин отказался обсуждать Украину с Шольцем

Несколькими днями ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) рассказала, что Владимир Путин не проявил готовности обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Выступая вместе с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, она раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров. "Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", - добавила она.

"План победы" Зеленского и ультиматум Путина

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой "план победы" в войне против России, состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. Условием номер один в нем значилось немедленное приглашение Киева в НАТО.

Среди других пунктов "плана победы" - усиление обороноспособности Украины (в том числе продолжение операций ВСУ на территории России и снятие ограничений на удары западным оружием по территории РФ); сдерживание России; использование стратегического экономического потенциала Украины и использование украинских военнослужащих для укрепления европейской обороны после окончания войны.

В свою очередь, Владимир Путин в середине июня 2024 года озвучил свои условия для мира в Украине. Среди них - "полный вывод" украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины", ее "демилитаризация и денацификация". Также, заявил Путин, должны быть отменены введенные против России из-за развязанной ей войны санкции западных стран.

Позднее Владимир Зеленский назвал выдвинутые президентом России условия "ультиматумом, которому нельзя доверять".