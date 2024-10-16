Шольц готов к прямым переговорам с Путиным по Украине

Канцлер ФРГ заявил, что готов к прямому разговору с Путиным, добавив, что "никогда не должно быть никаких решений через голову Украины". Шольц выступил перед депутатами бундестага в преддверии саммита ЕС.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. Глава правительства Германии выступил в среду, 16 октября, перед депутатами бундестага. Выступление перед депутатами состоялось в преддверии очередного саммита ЕС 17 октября.

Президент Украины Зеленский говорил о необходимости провести еще одну мирную конференцию с участием России, напомнил канцлер. "Поэтому правильно, что на вопрос о том, будем ли мы говорить и с российским президентом, мы отвечаем: да, и с ним тоже", - цитирует слова Шольца агентство dpa. Ранее Шольц и сам упоминал необходимость проведения - после встречи в швейцарском Бюргенштоке - еще одной международной мирной конференции по войне в Украине, в этот раз - с участием России.

Шольц обозначил ряд условий

Настало время, "когда в дополнение к четкой поддержке Украины мы должны сделать все, чтобы прояснить, как мы можем сделать так, чтобы эта война не продолжалась вечно", подчеркнул Шольц.При этом, по его словам, необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, "никогда не должно быть никаких решений через голову Украины". Во-вторых, все решения должны приниматься "в согласовании с нашими ближайшими партнерами".

Недопустимо, чтобы "столько женщин и мужчин продолжали гибнуть в Украине, становясь жертвами российских бомб и ракет", указал канцлер. Бесчисленные российские солдаты также ежедневно становятся жертвами империалистического безумия российского президента. Они также являются жертвами его политики, направленной на расширение своей страны - сценария, который не должен повториться в Европе подобным образом, сазал он.

Дальнейшая поддержка Киева

Олаф Шольц пообещал дальнейшую поддержку Киеву со стороны Германии и ее западных союзников. Сторонники Киева должны "послать четкий сигнал, на который Украина может положиться, и выступить с ясным посланием, которое не сможет проигнорировать российский президент", заявил глава правительства Германии.

В ходе визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского 11 октября Шольц пообещал, что Берлин при поддержке партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - намерен до конца текущего года сформировать еще один пакет военной помощи Украине на сумму в 1,4 млрд евро. В него должны войти системы ПВО типа IRIS-T SLM и Skynex, зенитные самоходки Gepard, гусеничные и колесные гаубицы, боевые танки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и артиллерийские боеприпасы.

При этом немецкий таблоид Bild утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне впервые дал понять, что готов на перемирие вдоль сегодняшней линии фронта при условии, что США предоставят Украине примерно такие же гарантии безопасности, как Японии, Южной Корее и Филиппинам.