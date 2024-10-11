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Бербок: Путин отказался обсуждать Украину с Шольцем

Ольга Лебедева
11 октября 2024 г.

Президент РФ не проявляет готовности к переговорам и вместо этого ежедневно демонстрирует, что намерен продолжать войну, заявила глава МИД Германии.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images

Президент РФ Владимир Путин не проявил готовности обсуждать посредничество по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), заявила, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). В свою очередь "Украина готова заключить справедливый мир", указала она в пятницу, 11 октября, перед визитом в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.

Выступая вместе с главой МИД Словакии  Юраем Бланаром, она раскритиковала позицию Путина, отклоняющего инициативу мирных переговоров. "Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", - добавила она.

Шольц выразил готовность к диалогу с Путиным

В начале октября немецкая газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии сообщила о том, что Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным. Провести эту беседу планируется в преддверии саммита "большой двадцатки" (G20) в Бразилии в ноябре, но Берлин пока не обращался к Москве с соответствующим официальным запросом, указало издание.

"Канцлер неоднократно говорил, что в подходящий момент снова поговорит с Путиным по телефону. В настоящее время я не могу вам сообщить о конкретных планах проведения такого разговора", - заявил 1 октября журналисту ТАСС официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

В Кремле в ответ заявили, что немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор с Путиным. Президент РФ "был и остается абсолютно открытым для диалога", утверждает его представитель Дмитрий Песков. По его словам, с момента последнего разговора лидеров двух стран в декабре 2022 года между ними не было контактов. Последние очные переговоры президента РФ и канцлера ФРГ состоялись 15 февраля того же года за десять дней до начала российской полномасштабной агрессии против Украины.

 

 

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