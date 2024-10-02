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Песков: Берлин пока не запрашивал разговор с Москвой

Сергей Куприков
2 октября 2024 г.

Немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Немецкая сторона пока не запрашивала телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге в среду, 2 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли просьбы о разговоре со стороны Берлина.

Днем ранее немецкая газета Die Zeit со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии сообщила о том, что Олаф Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным. Провести эту беседу планируется в преддверии саммита "большой двадцатки" (G20) в Бразилии в ноябре, но Берлин пока не обращался к Москве с соответствующим официальным запросом, указало издание.

"Канцлер неоднократно говорил, что в подходящий момент снова поговорит с Путиным по телефону. В настоящее время я не могу вам сообщить о конкретных планах проведения такого разговора", - заявил 1 октября журналисту ТАСС официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Дмитрий Песков указал, что президент РФ "был и остается абсолютно открытым для диалога". По его словам, с момента последнего разговора лидеров двух стран в декабре 2022 года между ними не было контактов. Последние очные переговоры президента РФ и канцлера ФРГ состоялись 15 февраля того же года за десять дней до начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Представитель Кремля признал, что сейчас отношения России и Германии "сведены фактически к нулевому состоянию".

 

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