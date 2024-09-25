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В Израиле анонсировали наземную операцию в Ливане

Ольга Лебедева
25 сентября 2024 г.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви сообщил о подготовке к наземной операции против "Хезболлах". В Вашингтоне не считают, что такая операция неизбежна.

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Разрушения в Ливане после израильского удара
Разрушения в Ливане после израильского удараФото: Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит наземную операцию против ливанской радикальной группировки "Хезболлах", заявил начальник Генштаба Герци Халеви. Обращаясь к военнослужащим 7-й бронетанковой бригады в среду, 25 сентября, он заявил, что "их ботинки войдут на вражескую территорию".

"Вам слышно самолеты наверху, мы атакуем весь день - и чтобы подготовить территорию к возможности вторжения, и чтобы продолжить удары по "Хезболлах", - цитирует издание The Times of Israel слова Халеви, присутствовавшего на учениях, имитирующих наземное наступление в Ливане.

Командующий израильским Генштабом также пообещал "очень мощный ответ" на запуск из Ливана баллистической ракеты по Тель-Авиву, который будет совершен до конца дня.

Нетаньяху: "Хезболлах" пострадала сильнее, чем предполагала

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пообещал, что десятки тысяч израильтян, эвакуированные на севере Израиля из прилегающих к границе с Ливаном районов, смогут вернуться в свои дома. "Я не могу вдаваться в подробности обо всем, что мы делаем, но могу сказать вам одно: мы полны решимости безопасным образом вернуть наших жителей на севере в их дома", - подчеркнул он.

В коротком видеообращении Нетаньяху также указал, что движение "Хезболлах" в результате израильских обстрелов пострадало сильнее, чем могло себе представить.

Тем временем в Вашингтоне считают, что наземную операцию Израиля в Ливане еще можно избежать. "Не похоже, чтобы что-то было неизбежным", - указала на встрече с журналистами заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя соответствующие заявления Израиля.

Байден указал на возможность урегулирования конфликта

Президент США Джо Байден не исключил масштабного разрастания войны на Ближнем Востоке. Полномасштабная война в этом регионе возможна, но существует и возможность урегулирования конфликтов Израиля с "Хезболлах" и террористической группировкой ХАМАС", - отметил он в эфире телеканала ABC.

Он также выразил несогласие с позицией Нетаньяху по разрешению конфликта с палестинцами по принципу двух государств. "Это возможно, и я использую всю свою энергию,... чтобы это сделать. Есть желание увидеть перемены", - добавил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

 

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