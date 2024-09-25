Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" сообщила, что выпустила баллистическую ракету по Тель-Авиву. Данные действия предприняты в поддержку палестинцев в секторе Газа, а также "в защиту Ливана и его народа", заявили боевики в среду, 25 сентября.

Это произошло в первый раз с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке после масштабной атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 сентября 2023 года. Израиль указал, что перехватил ракету из Ливана, в результате погибших и пострадавших нет. При этом ракета "Хезболлах" впервые достигла района Тель-Авива, заявил AFP представитель израильской армии.

Израиль атаковал разведывательную инфраструктуру "Хезболлах"

После этого Израиль усилил авиаудары по объектам террористов в Ливане. Как отмечает издание The Jerusalem Post, Армия обороны Израиля 25 сентября нанесла удары по 60 целям, связанным с разведывательным управлением "Хезболлах". Речь идет о средствах сбора разведывательной информации, командных центрах и другой инфраструктуре, используемой "Хезболлах" для разведывательной деятельности, отмечается далее.

В северном командовании ЦАХАЛ заявили, что операция против "Хезболлах" вступила в новую фазу. Командующий этой группировкой Ори Гордин отметил, что военнослужащие "должны быть полностью готовы к новым маневрам и действиям".

Конфликт обсудят на экстренном заседании СБ ООН

Между тем, министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильских ударов 25 сентября погибли 15 человек, часть из которых - в горных районах, отдаленных от баз "Хезболлах". В общей сложности за последние дни от атак Израиля погибли 558 человек, указал глава ведомства Фирас Абиад, не уточнив, сколько из них боевиков. По данным ливанских властей, сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома на юге и востоке страны.

В тот же день обострение конфликта между Израилем и "Хезболлах" обсудят на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал ситуацию критической.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.