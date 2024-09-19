Израиль атаковал предполагаемые цели "Хезболлах" в Ливане

По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по ракетным установкам "Хезболлах". Атака была совершена во время выступления лидера группировки Насраллы после серии взрывов пейджеров и раций у ее членов.

Израильские истребители нанесли удары по 30 ракетным установкам движения "Хезболлах" и другим объектам инфраструктуры боевиков на юге Ливана, сообщает онлайн-издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в четверг, 19 сентября.

По этим данным, в ракетных установках, которые поразили израильские ВВС, было около 150 пусковых стволов, готовых к немедленному нанесению ударов по Израилю.

В ЦАХАЛ отметили, что военные нанесли удары также по нескольким зданиям и складу оружия, принадлежащим "Хезболлах", в нескольких районах южного Ливана.

"Ранее в этот день в результате ракетных атак и атак беспилотников "Хезболлах" на северную часть Израиля погибли двое солдат (израильской армии. - Ред.) и еще несколько получили ранения", - указывается также в публикации.

Взрывы пейджеров и раций у членов "Хезболлах"

17 и 18 сентября у членов движения "Хезболлах" в Ливане массово взорвались пейджеры и рации. В результате погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения.

В "Хезболлах" обвиняют в этом нападении Израиль. Между тем израильские власти официально пока не взяли на себя прямую ответственность за эту операцию.

Комментируя случившееся в телеобращении, лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявил 19 сентября, что эта атака "пересекла все красные линии" и ее можно расценивать как "военные преступления и объявление войны".

Израиль продолжит войну с "Хезболлах"

Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул вечером 19 сентября, что Израиль продолжит вести военные действия против "Хезболлах".

"В новой фазе войны есть значительные возможности, но и значительные риски. "Хезболлах" чувствует, что ее преследуют, и череда военных действий будет продолжаться", - цитирует заявление Галанта агентство Reuters . - Наша цель - обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома. С течением времени цена, которую заплатит "Хезболлах", будет расти".

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал членов военного кабинета на совещание, сообщают израильские СМИ.

США призвали не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. "Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону, но мы не хотим, чтобы какая-либо сторона эскалировала этот конфликт, точка", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на плановом брифинге.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.