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В ХерсонеФото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Херсон вернулись около 500 украинских полицейских

Евгений Жуков
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 ноября.

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На 265-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 15 ноября (время московское).

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Минобороны РФ утверждает, что в ходе боев за село Павловка Донецкой области, захваченного, по данным ведомства 14 ноября, были убиты до 1400 украинских военных, уничтожены 12 танков, 2 самолета Су-25, вертолет Ми-8, 27 БМП и до 30 других бронемашин, а также шесть артиллерийских орудий, 28 БПЛА и 25 автомобилей различного назначения.

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил об обстреле с украинской стороны из минометов трех сел Грайворонского городского округа: Безымено, Козинки и Сподарюшено. По его словам, повреждены несколько домов, о пострадавших среди жителей не сообщается. Ранее сегодня же Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа.

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В освобожденном Херсоне работают уже около 500 украинских полицейских, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона. По словам Клименко, еще около 300 служащих полиции работают по всей деоккупированной территории Херсонской области, а в течение недели, после разминирования и определения приоритетов в работе, общая численность контингента будет доведена как минимум до 2000 человек.

Игорь Клименко отметил, что к настоящему времени задокументированы 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, работа по документации продолжается.

По словам главы Нацполиции, российские военные перед уходом из Херсона выпустили из СИЗО города более 400 заключенных. На настоящее время подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 человек.

Хроника событий 15 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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