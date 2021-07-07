В Германии повышается показатель заражаемости коронавирусом

В Германии третий день подряд повышается семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом: по данным Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI) на утро пятницы, 9 июля, это значение выросло до 5,5 случаев на 100 тысяч населения. В конце минувшей недели этот показатель еще составлял 4,9, а к 8 июля достиг 5,2.
По сообщению RKI, за последние сутки в Германии заразились коронавирусом 949 человек, от последствий заражения умерли еще 49 человек. Неделей ранее суточный прирост составлял 649 новых случаев.
В целом, с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом уже не менее 3 734 468 человек, зарегистрировано также 91 190 летальных исходов.
Реаниматологи в Германии призывают к сохранению масочного режима
Между тем немецкие реаниматологи призвали сохранять масочный режим до тех пор, пока уровень вакцинации в Германии не достигнет 85 процентов. "Пока уровень вакцинации среди взрослых не достигнет 85 процентов, нам следует отказаться от дальнейших ослаблений ограничений и сохранять масочный режим", - заявил глава Немецкого междисциплинарного объединения интенсивной и неотложной медицины Гернот Маркс (Gernot Marx) в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном 9 июля.
Немецкий реаниматолог предупредил, что в противном случае Германии будет угрожать четвертая волна эпидемии. "Мы сможем объявить пандемию побежденной лишь тогда, когда уровень вакцинации населения старше 18 лет составит 85 процентов, а до тех пор необходимо продолжать широкое тестирование, отслеживать цепочки заражений и соблюдать правила гигиены, к числу которых относится и как минимум ношение операционных масок во всех помещениях, включая школы", - подчеркнул он.
По состоянию на утро 9 июля, в Германии от коронавируса полностью привито уже более 40 процентов населения. Почти 58 процентов населения получили как минимум одну прививку.
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Автор: Андрей Гурков