 В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2020

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Германия

В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса

В Германии организовали три концерта при разных условиях, чтобы посмотреть, как распространяется коронавирус, и оценить риски массовых мероприятий.

Один из экспериментальных концертов Тима Бенджко в Лейпциге

Один из экспериментальных концертов Тима Бенджко в Лейпциге

В немецком Лейпциге в субботу, 22 августа, прошли три тестовых концерта поп-певца Тима Бендцко (Tim Bendzko). Так исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус. Все зрители заранее сдали текст на COVID-19, во время концерта на них были маски.

На концерты пришли более 1,4 тысячи человек, сообщает медиакомпания WDR. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения. Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, к чему зрители прикасались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.

На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.

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    Автор: Марина Барановская


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