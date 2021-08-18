В Германии резко выросло число новых заражений коронавирусом

В Германии за последние сутки зарегистрирован резкий скачок заражаемости коронавирусом: ведомства по делам здравоохранения к утру среды, 18 августа, сообщили Институту имени Роберта Коха (RKI) о 8324 случаях новых заражений. Это на 4400 с лишним случаев больше, чем днем ранее (3912).

Неделю тому назад в Германии было зарегистрировано за одни сутки 4996 новых заражений. В последний раз отметка более чем в 8000 новых заражений была зафиксирована в ФРГ 21 мая. RKI фиксирует и рост семидневного коэффициента заражаемости в стране: по данным на утро 18 августа он достиг 40,8 на сто тысяч населения. Днем ранее он составлял 37,4, а неделей ранее - 25,1.

Во время пандемии этот коэффициент являлся основанием для введения многочисленных актикоронавиусных ограничений. Впредь, однако, при введении ограничений планируется учитывать и другие факторы, в частности загруженность отделений интенсивной терапии больниц и клиник.

Динамика летальных исходов в целом стабильная

По всей Германии за последние сутки от коронавируса скончались 22 человека. Неделей ранее было зафиксировано 14 летальных исходов. Однако начиная с начала июля это показатель в целом остается относительно низким, число летальных исходов за сутки не превышает 40. Степень загруженности стационаров также остается на стабильном уровне.

По состоянию на 17 августа в Германии одну дозу вакцины получили 63,3 процента, полностью привиты 57,5 процента населения.

С начала пандемии в ФРГ, по данным RKI, коронавирусом заразились 3 835 375 человек, количество летальных исходов составило 91 921 случай. Эксперты полагают, что реальное количество заражений в Германии значительно выше.

Во всем мире, по данным портала Worldometer, коронавирусом заразились уже 209 396 608 человек, 4 394 983 из них - умерли. Наибольшее количество заражений отмечено в США, Индии и Бразилии. Германия занимает в списке 14-е место.

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