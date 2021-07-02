В Германии резко ускорился рост показателя заражаемости коронавирусом

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии вновь повысился. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованным утром в четверг, 15 июля, он составляет 8 случаев на 100 тысяч жителей. В среду, 14 июля, его значение равнялось 7,1 случая, а еще днем ранее - 6,5 случая. 6 июля, когда было зафиксировано минимальное количество зараженных в стране, данный показатель составлял 4,9 случая на 100 тысяч жителей.

Органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 1642 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. Для сравнения: неделю назад этот показатель составлял 970 случаев.

В стране стремительно распространяется дельта-вариант

За прошедшие сутки в Германии от коронавируса умерли 32 человека. Неделей ранее был зарегистрирован 31 летальный исход инфицирования Sars-CoV-2. В общей сложности за период с начала пандемии RKI насчитал 3 740 325 подтвержденных случаев заражения этим вирусом.

Согласно данным RKI, общее число выздоровевших в Германии составляет сейчас 3 637 400 человек. Число людей, умерших от заражения Sars-CoV-2, возросло до 91 319. Базовое репродуктивное число коронавируса в среду, 14 июля, составляло 1,18. Это означает, что каждый инфицированный заражает, в среднем, более одного человека вокруг себя. Ранее этот показатель в течение двух месяцев составлял менее 1,00.

Между тем в Германии все быстрее распространяется впервые обнаруженный в Индии дельта-вариант коронавируса, который является гораздо более заразным, чем первоначальный вариант коронавируса. По данным RKI, дельта-вариант выявлен в Германии уже в 74 процентах исследованных проб.

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