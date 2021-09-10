В Германии рекомендуют вакцинировать беременных и кормящих женщин

Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI) в Берлине высказалась в поддержку вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин. "После тщательного рассмотрения и оценки имеющихся данных" Stiko рекомендует вакцинацию беременных женщин со второго триместра беременности и кормящих женщин двумя дозами мРНК-вакцины, сообщил институт в пятницу, 10 сентября.
Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал женщин прислушаться к этому мнению. "Беременные и кормящие женщины теперь также имеют четкую рекомендацию в отношении вакцинации, - цитирует его заявление агентство dpa. - Это означает, что после долгих месяцев с множеством открытых вопросов наконец появилась научно обоснованная определенность".
Оценить пользу и риски вместе с врачом
Прежде в целом не рекомендовалось вакцинировать от коронавируса беременных или кормящих женщин в связи с недостаточностью данных для оценки безопасности и эффективности прививки. Тем не менее вакцинация могла быть предложена беременным с хроническими заболеваниями и ввиду этого высоким риском тяжелого течения COVID-19 после подробной консультации с лечащим врачом.
При этом вакцинация в период, когда женщина еще не знает и не подозревает о беременности, не является показанием к прерыванию беременности, отмечала ранее Stiko. Комиссия также рекомендует делать прививку от COVID-19 всем женщинам детородного возраста, чтобы защитить себя от заражения еще до беременности.
Показатель инфицированности в ФРГ слегка вырос
Тем временем показатель инфицированности населения в Германии вновь слегка повысился. Согласно информации RKI на утро пятницы, 10 сентября, он составил 83,8 человека на 100 тысяч населения в течение семи дней, накануне этот индикатор был равен 83,5.
За минувшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 13 000 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. С начала пандемии коронавирусной инфекции RKI насчитал в ФРГ 4 059 081 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Всего от подтвержденного легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 92 553 пациента.
Почти каждый четвертый подросток привит полностью
Более 66 процентов жителей Германии (примерно 55,1 миллиона человек) получили не менее одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. При этом полностью вакцинированы почти 62 процента населения (51,5 миллиона), заявило в пятницу министерство здравоохранения ФРГ.
Наибольший прогресс в вакцинации среди 16 федеральных земель по-прежнему отмечается в Бремене, где полностью привиты 72,2 процента жителей. Меньше остальных готовы прививаться жители Саксонии, в которой полную защиту от коронавируса получили 52,8 процента.
16 августа Stiko рекомендовала введение вакцин от коронавирусной инфекции подросткам в возрасте от двенадцати лет и старше. По данным Минздрава, на пятницу в Германии полностью привиты около четверти всех детей и подростков от 12 до 17 лет. Почти 36 процентов в этой возрастной категории получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
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Автор: Андрей Гурков