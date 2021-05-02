 Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

Будущие матери относятся к группе риска, которой угрожает развитие тяжелой формы ковида. Но в Германии, по сравнению с другими странами, крайне неохотно делают прививки беременным. В чем же дело?

Беременная женщина прижимает к животу плюшевого медведя

Беременность повышает риск развития тяжелых последствий ковида

35-летняя Аня В. находится на 25-й неделе беременности. В целом она не против пройти вакцинацию против ковида, если бы на этот счет были четкие рекомендации.

По специальности Аня врач, так что она хорошо знает, о чем идет речь: "Если бы Общество гинекологии и Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) дали четкие рекомендации по вакцинации беременных женщин, риск прививки для беременных был бы ниже, чем опасность заражения атипичной пневмонией SARS-CoV-2, я бы вакцинировалась. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в других странах. В США беременным делают прививки от ковида уже несколько месяцев".

И действительно, не только в США, но и в некоторых других странах, в частности Великобритании, Израиле и Бельгии, пришли к выводу, что беременным женщинам вакцинация от коронавируса не только не навредит, а, напротив, - она необходима. Однако в Германии (STIKO) еще не дали общей рекомендации по вакцинации для беременных женщин и кормящих матерей.

RKI колеблется из-за отсутствия данных

В апреле комиссия по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI) выступила против массовой вакцинации будущих матерей. "Только беременным женщинам с сопутствующими заболеваниями и связанным с ними высоким риском тяжелого течения ковида в отдельных случаях может быть предложена вакцинация - после взвешивания всех "за" и "против" и после подробного информирования", - было сказано в заключении STIKO. Поэтому вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.

Беременная женщина в защитной маске идет вдоль стены с рисунком женщины в чалме и в защитной маске

В некоторых странах от коронавируса вакцинируют всех беременных женщин

По данным комиссии во вакцинации, для составления общей рекомендации пока еще не хватает исчерпывающих данных, ведь беременные редко участвуют в клинических исследованиях. В принципе STIKO не возражает против прививок против ковида беременным женщинам или кормящим матерям, но рекомендовать массовую вакцинацию этой группы она не может. Но эти расплывчатые заявления вселяют неуверенность в будущих матерей.

Гинекологи - за немедленную вакцинацию беременных

Именно поэтому немецкие реаниматологи и гинекологи в последнее время решили усилить давление. Ведь беременность повышает риск тяжелого течения COVID-19 и, кроме того, к настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о безопасности мРНК-вакцин, говорится в заявлении группы, в которую входят 11 профессиональных ассоциаций врачей-гинекологов и реаниматологов.

Беременная женщина сидит, скрестив ноги и приложив к животу защитную маску

Многие гинекологи выступают за немедленную вакцинацию беременных женщин

Того же мнения придерживается и Штефан Клюге (Stefan Kluge), заведующий университетской клиникой Гамбург-Эппендорф. В последнее время в отделениях интенсивной терапии оказывается все больше беременных женщин, больных ковидом, говорит врач. Лишь за последние две недели в реанимационном отделении его клиники оказались пять таких пациенток. "Эти случаи особенно драматичны. Мы должны обязательно вакцинировать беременных женщин", - уверен Клюге.

Риск тяжелого течения ковида при беременности возрастает

К выводу, что беременные действительно относятся к группе повышенного риска, ученые пришли еще в сентябре прошлого года. В специализированном британском медицинском журнале The BMJ был опубликован большой материал, обобщивший результаты более 190 исследований на эту тему. Участие в них приняли почти 68 тысяч женщин.

Выводы не оставляют сомнений: коронавирусная инфекция протекает у беременных женщин бессимптомно в пять раз чаще. Но у них вдвое выше риск, что после заражения коронавирусом будущим матерям может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии  с применением аппаратов ИВЛ.

Беременная женщина на обследовании

Беременность - один из факторов риска для развития тяжелых форм ковида

Риск летального исхода тоже не исключен и составляет два случая на 10 тысяч. С 35 лет опасность смерти увеличивается, а наличие таких факторов, как лишний вес или сопутствующие заболевания, к примеру диабет, повышает ее. В целом беременные подвержены той же степени риска, что и люди в возрасте от 70 до 84 лет.

Если беременных женщин относят к группе высокого риска, их защита должна стать главным приоритетом, считает Аня В. Она еще не ушла в декретный отпуск и поэтому, как работающий врач, подвержена особой опасности: "Я волнуюсь за свою нынешнюю беременность куда больше, чем за предыдущую, - признается Аня. - Я работаю в больнице, и делаю все от меня зависящее, чтобы не заразиться коронавирусом. Но риск все равно есть". Четкие рекомендации Общества гинекологии и Института имени Роберта Коха, как защититься от вируса работающим беременным женщинам, были бы очень полезны, добавляет Аня.

Вакцинация только мРНК-вакцинами

Однако не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna.

Флаконы с вакцинами BioNTech/Pfizer

Предпочтение отдается мРНК-вакцинам

Аня В. также отдает предпочтение мРНК-вакцинам: "При беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений. Я бы хотела свести к минимуму опасность возникновения тромбоза венозных синусов, поэтому привилась бы только вакциной на основе мРНК", - говорит женщина.

Сложный выбор между риском и пользой

Но до сих пор у многих беременных, которые хотели бы привиться от коронавируса, нет такой  возможности: врачи пытаются минимизировать любые риски вакцинации.

С другой стороны, что бы ни перевешивало - страх перед вероятностью тяжелых последствий ковида или опасения по поводу последствий вакцинации  для матери и ребенка - решение в любом случае остается за беременными.

Аня В. надеется, что общие рекомендации по вакцинации для беременных скоро появятся. "Но, возможно, к тому времени мой второй ребенок уже родится", - улыбается она.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:29

Вакцина AstraZeneca вновь встревожила и разочаровала многих немцев (01.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca (16.03.2021)  

Почему немцы первыми вакцинируют инвалидов и людей старше 80 лет, а министров и силовиков последними (08.12.2020)  

Также по теме

Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Mann Patient mit Sauerstoffflasche

Коронавирус: Великобритания передаст Индии еще 1000 аппаратов ИВЛ 02.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 152 млн жителей планеты. Около 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями воскресенья, 2 мая.

Bildergalerie Frankreich vor landesweitem Lockdown | Montigny-le-Bretonneux, Impfzentrum

Коронавирус: в Евросоюзе сделано 150 млн прививок 04.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 154 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями вторника, 4 мая.

USA Nationalgarde impft Veteranen

Коронавирус: в США полностью привита почти треть населения 06.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 156 млн человек в мире. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями пятницы, 7 мая.

Реклама