Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

Будущие матери относятся к группе риска, которой угрожает развитие тяжелой формы ковида. Но в Германии, по сравнению с другими странами, крайне неохотно делают прививки беременным. В чем же дело?
35-летняя Аня В. находится на 25-й неделе беременности. В целом она не против пройти вакцинацию против ковида, если бы на этот счет были четкие рекомендации.
По специальности Аня врач, так что она хорошо знает, о чем идет речь: "Если бы Общество гинекологии и Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) дали четкие рекомендации по вакцинации беременных женщин, риск прививки для беременных был бы ниже, чем опасность заражения атипичной пневмонией SARS-CoV-2, я бы вакцинировалась. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в других странах. В США беременным делают прививки от ковида уже несколько месяцев".
И действительно, не только в США, но и в некоторых других странах, в частности Великобритании, Израиле и Бельгии, пришли к выводу, что беременным женщинам вакцинация от коронавируса не только не навредит, а, напротив, - она необходима. Однако в Германии (STIKO) еще не дали общей рекомендации по вакцинации для беременных женщин и кормящих матерей.
В апреле комиссия по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI) выступила против массовой вакцинации будущих матерей. "Только беременным женщинам с сопутствующими заболеваниями и связанным с ними высоким риском тяжелого течения ковида в отдельных случаях может быть предложена вакцинация - после взвешивания всех "за" и "против" и после подробного информирования", - было сказано в заключении STIKO. Поэтому вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.
По данным комиссии во вакцинации, для составления общей рекомендации пока еще не хватает исчерпывающих данных, ведь беременные редко участвуют в клинических исследованиях. В принципе STIKO не возражает против прививок против ковида беременным женщинам или кормящим матерям, но рекомендовать массовую вакцинацию этой группы она не может. Но эти расплывчатые заявления вселяют неуверенность в будущих матерей.
Именно поэтому немецкие реаниматологи и гинекологи в последнее время решили усилить давление. Ведь беременность повышает риск тяжелого течения COVID-19 и, кроме того, к настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о безопасности мРНК-вакцин, говорится в заявлении группы, в которую входят 11 профессиональных ассоциаций врачей-гинекологов и реаниматологов.
Того же мнения придерживается и Штефан Клюге (Stefan Kluge), заведующий университетской клиникой Гамбург-Эппендорф. В последнее время в отделениях интенсивной терапии оказывается все больше беременных женщин, больных ковидом, говорит врач. Лишь за последние две недели в реанимационном отделении его клиники оказались пять таких пациенток. "Эти случаи особенно драматичны. Мы должны обязательно вакцинировать беременных женщин", - уверен Клюге.
К выводу, что беременные действительно относятся к группе повышенного риска, ученые пришли еще в сентябре прошлого года. В специализированном британском медицинском журнале The BMJ был опубликован большой материал, обобщивший результаты более 190 исследований на эту тему. Участие в них приняли почти 68 тысяч женщин.
Выводы не оставляют сомнений: коронавирусная инфекция протекает у беременных женщин бессимптомно в пять раз чаще. Но у них вдвое выше риск, что после заражения коронавирусом будущим матерям может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии с применением аппаратов ИВЛ.
Риск летального исхода тоже не исключен и составляет два случая на 10 тысяч. С 35 лет опасность смерти увеличивается, а наличие таких факторов, как лишний вес или сопутствующие заболевания, к примеру диабет, повышает ее. В целом беременные подвержены той же степени риска, что и люди в возрасте от 70 до 84 лет.
Если беременных женщин относят к группе высокого риска, их защита должна стать главным приоритетом, считает Аня В. Она еще не ушла в декретный отпуск и поэтому, как работающий врач, подвержена особой опасности: "Я волнуюсь за свою нынешнюю беременность куда больше, чем за предыдущую, - признается Аня. - Я работаю в больнице, и делаю все от меня зависящее, чтобы не заразиться коронавирусом. Но риск все равно есть". Четкие рекомендации Общества гинекологии и Института имени Роберта Коха, как защититься от вируса работающим беременным женщинам, были бы очень полезны, добавляет Аня.
Однако не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna.
Аня В. также отдает предпочтение мРНК-вакцинам: "При беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений. Я бы хотела свести к минимуму опасность возникновения тромбоза венозных синусов, поэтому привилась бы только вакциной на основе мРНК", - говорит женщина.
Но до сих пор у многих беременных, которые хотели бы привиться от коронавируса, нет такой возможности: врачи пытаются минимизировать любые риски вакцинации.
С другой стороны, что бы ни перевешивало - страх перед вероятностью тяжелых последствий ковида или опасения по поводу последствий вакцинации для матери и ребенка - решение в любом случае остается за беременными.
Аня В. надеется, что общие рекомендации по вакцинации для беременных скоро появятся. "Но, возможно, к тому времени мой второй ребенок уже родится", - улыбается она.
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