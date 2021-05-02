Можно ли беременным женщинам вакцинироваться от ковида?

35-летняя Аня В. находится на 25-й неделе беременности. В целом она не против пройти вакцинацию против ковида, если бы на этот счет были четкие рекомендации.

По специальности Аня врач, так что она хорошо знает, о чем идет речь: "Если бы Общество гинекологии и Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) дали четкие рекомендации по вакцинации беременных женщин, риск прививки для беременных был бы ниже, чем опасность заражения атипичной пневмонией SARS-CoV-2, я бы вакцинировалась. Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в других странах. В США беременным делают прививки от ковида уже несколько месяцев".

И действительно, не только в США, но и в некоторых других странах, в частности Великобритании, Израиле и Бельгии, пришли к выводу, что беременным женщинам вакцинация от коронавируса не только не навредит, а, напротив, - она необходима. Однако в Германии (STIKO) еще не дали общей рекомендации по вакцинации для беременных женщин и кормящих матерей.

RKI колеблется из-за отсутствия данных

В апреле комиссия по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI) выступила против массовой вакцинации будущих матерей. "Только беременным женщинам с сопутствующими заболеваниями и связанным с ними высоким риском тяжелого течения ковида в отдельных случаях может быть предложена вакцинация - после взвешивания всех "за" и "против" и после подробного информирования", - было сказано в заключении STIKO. Поэтому вакцинация беременных в Германии до сих пор проводится только в исключительных случаях и на свой страх и риск самих женщин.

В некоторых странах от коронавируса вакцинируют всех беременных женщин

По данным комиссии во вакцинации, для составления общей рекомендации пока еще не хватает исчерпывающих данных, ведь беременные редко участвуют в клинических исследованиях. В принципе STIKO не возражает против прививок против ковида беременным женщинам или кормящим матерям, но рекомендовать массовую вакцинацию этой группы она не может. Но эти расплывчатые заявления вселяют неуверенность в будущих матерей.

Гинекологи - за немедленную вакцинацию беременных

Именно поэтому немецкие реаниматологи и гинекологи в последнее время решили усилить давление. Ведь беременность повышает риск тяжелого течения COVID-19 и, кроме того, к настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о безопасности мРНК-вакцин, говорится в заявлении группы, в которую входят 11 профессиональных ассоциаций врачей-гинекологов и реаниматологов.

Многие гинекологи выступают за немедленную вакцинацию беременных женщин

Того же мнения придерживается и Штефан Клюге (Stefan Kluge), заведующий университетской клиникой Гамбург-Эппендорф. В последнее время в отделениях интенсивной терапии оказывается все больше беременных женщин, больных ковидом, говорит врач. Лишь за последние две недели в реанимационном отделении его клиники оказались пять таких пациенток. "Эти случаи особенно драматичны. Мы должны обязательно вакцинировать беременных женщин", - уверен Клюге.

Риск тяжелого течения ковида при беременности возрастает

К выводу, что беременные действительно относятся к группе повышенного риска, ученые пришли еще в сентябре прошлого года. В специализированном британском медицинском журнале The BMJ был опубликован большой материал, обобщивший результаты более 190 исследований на эту тему. Участие в них приняли почти 68 тысяч женщин.

Выводы не оставляют сомнений: коронавирусная инфекция протекает у беременных женщин бессимптомно в пять раз чаще. Но у них вдвое выше риск, что после заражения коронавирусом будущим матерям может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии с применением аппаратов ИВЛ.

Беременность - один из факторов риска для развития тяжелых форм ковида

Риск летального исхода тоже не исключен и составляет два случая на 10 тысяч. С 35 лет опасность смерти увеличивается, а наличие таких факторов, как лишний вес или сопутствующие заболевания, к примеру диабет, повышает ее. В целом беременные подвержены той же степени риска, что и люди в возрасте от 70 до 84 лет.

Если беременных женщин относят к группе высокого риска, их защита должна стать главным приоритетом, считает Аня В. Она еще не ушла в декретный отпуск и поэтому, как работающий врач, подвержена особой опасности: "Я волнуюсь за свою нынешнюю беременность куда больше, чем за предыдущую, - признается Аня. - Я работаю в больнице, и делаю все от меня зависящее, чтобы не заразиться коронавирусом. Но риск все равно есть". Четкие рекомендации Общества гинекологии и Института имени Роберта Коха, как защититься от вируса работающим беременным женщинам, были бы очень полезны, добавляет Аня.

Вакцинация только мРНК-вакцинами

Однако не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna.

Предпочтение отдается мРНК-вакцинам

Аня В. также отдает предпочтение мРНК-вакцинам: "При беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений. Я бы хотела свести к минимуму опасность возникновения тромбоза венозных синусов, поэтому привилась бы только вакциной на основе мРНК", - говорит женщина.

Сложный выбор между риском и пользой

Но до сих пор у многих беременных, которые хотели бы привиться от коронавируса, нет такой возможности: врачи пытаются минимизировать любые риски вакцинации.

С другой стороны, что бы ни перевешивало - страх перед вероятностью тяжелых последствий ковида или опасения по поводу последствий вакцинации для матери и ребенка - решение в любом случае остается за беременными.

Аня В. надеется, что общие рекомендации по вакцинации для беременных скоро появятся. "Но, возможно, к тому времени мой второй ребенок уже родится", - улыбается она.

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