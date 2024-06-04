В Германии прошли новые обыски в среде "рейхсбюргеров"

В трех федеральных землях были обысканы семь объектов и три земельных участка. Операция проводилась в отношении мужчины и женщины, которые предоставили "рейхсбюргерам" помещения для мероприятия.

В трех федеральных землях Германии прошли обыски в рамках расследования, ведущегося в отношении группировки так называемых "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов (Reuß). Обыски прошли во вторник, 4 июня, на семи объектах и трех земельных участках в Баден-Вюртемберге, Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне по поручению Федеральной прокуратуры. Данная операция была направлена против двух обвиняемых из Баден-Вюртемберга, которым вменяют в вину поддержку немецкой террористической группировки.

Как отмечает dpa, речь идет о 73-летнем мужчине и 63-летней женщине. Они подозреваются в том, что в конце 2022-го и начале 2023 года они предоставили "рейхсбюргерам" помещения в Саксонии, которые те использовали для мероприятий по вербовке новых членов. Кроме того, женщина, по данным следствия, предоставила автомобиль отставному подполковнику бундесвера Рюдигеру фон П. (Rüdiger von P.), являющемуся одним из главарей группировки.

В операции участвовали более 700 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции, федеральной полиции и полиции земель. Кроме того, были задействованы спецподразделения, в том числе, служба обезвреживания боеприпасов.

Процессы против "рейхсбюргеров" в Германии

В апреле и мае в Штутгарте и Франкфурте-на-Майне начались два судебных процесса в отношении предполагаемых членов группировки "рейхсбюргеров", еще один начнется через две недели в Мюнхене. По версии прокурора, подсудимые намеревались напасть на бундестаг, взять в заложники депутатов и министров и в итоге добиться госпереворота. Среди обвиняемых - предполагаемый лидер заговорщиков - принц Генрих XIII, бывшие солдаты бундесвера и бывший член бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Оглашение приговоров на всех трех судебных процессах ожидается не раньше следующего года.

Обвинение полагает, что участники группы ожидали сигнала, чтобы начать захват власти в ФРГ в сентябре 2022 года. План обвиняемых "рейхсбюргеров" заключался в том, чтобы после этого провести переговоры о заключение нового мирного договора с державами - победительницами во Второй мировой войне - США, Францией и Великобританией и - в первую очередь - с Россией. Чтобы подготовиться к этому, члены группы, как утверждает обвинение, организовали тренировки по стрельбе и обследовали помещения бундестага, чтобы быть во всеоружии ко дню захвата власти.

Они намеревалась ворваться в бундестаг и захватить депутатов. При этом основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и лидер оппозиционной консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Планы не удалось осуществить, поскольку в декабре 2022 года по всей Германии была проведена специальная полицейская операция, в ходе которой были арестованы 25 человек, включая принца Генриха XIII - 72-летнего агента по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне. Согласно планам "рейхсбюргеров", после захвата ими власти он должен был стать главой государства, считает обвинение.

Кто такие "рейхсбюргеры"

По оценкам немецких спецслужб, в Германии к "рейхсбюргерам" относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха".

Комментируя процессы в отношении членов группы "рейхсбюргеров", федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "То, что самая большая на данный момент террористическая сеть "рейхсбюргеров" предстала перед судом и должна будет понести ответственность за свои планы военного переворота, определенно показывает силу нашего правового государства".