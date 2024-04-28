Принц планировал госпереворот? В ФРГ судят "рейхсбюргеров"28 апреля 2024 г.
Предположительно, они планировали совершить не что иное, как государственный переворот. Группа так называемых "рейхсбюргеров", возглавляемая Генрихом XIII (Heinrich XIII) из дворянского рода Рейссов (Reuß), намеревалась ворваться в бундестаг и захватить депутатов. При этом основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) из СДПГ, министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "Союз-90/"Зеленые" и лидер оппозиционной консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).
Однако специальная полицейская операция, проведенная по всей стране 7 декабря 2022 года, прошла раньше, чем предполагаемому ультраправому террористическому объединению удалось осуществить свои намерения. В ходе полицейской облавы были арестованы 25 человек, включая принца Генриха XIII, большинство из арестованных с тех пор находятся под стражей. Полиция обнаружила 382 единицы огнестрельного оружия и почти 150 000 единиц боеприпасов.
В понедельник, 29 апреля, в Верховном земельном суде в Штутгарте начнется первый из трех судебных процессов по делу группы "рейхсбюргеров", насчитывающей в общей сложности около 200 человек. За ним последуют процессы в судах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.
В ожидании сигнала от соучастников
Ключевая фигура в судебном разбирательстве - принц Генрих XIII, 72-летний агент по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне. Согласно планам "рейхсбюргеров", после захвата ими власти он должен был стать главой государства.
Как сказано в обвинительном заключении, участники группы ожидали своеобразного сигнала от заговорщиков, чтобы захватить власть в ФРГ уже в сентябре 2022 года. В число заговорщиков, считает прокуратура, входили тайные группы "рейхсбюргеров", сформированные, среди прочего, из армейских служащих и сотрудников спецслужб.
После операции против группы, возглавляемой принцем Генрихом XIII, полиция провела новые облавы и аресты. После чего министр внутренних дел ФРГ, социал-демократ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "В день, когда проводится одна из масштабных операций против антигосударственных действий правых, мы не можем достаточно громко сказать, что эта поляризация (в немецком обществе. - Ред.) усиливается и что мы должны ежедневно вновь защищать нашу демократию".
Планировался захват завода по производству оружия?
Готовая к насилию группа во главе с принцем Генрихом XIII, очевидно, строила планы о задействовании вертолетов бундесвера, которыми бы управляли их сторонники, служащие в немецкой армии. Предположительно планировался даже насильственный захват расположенного в Оберндорфе-на-Неккаре завода по производству оружия, принадлежащего немецкому концерну Heckler & Koch.
Теперь обвиняемым инкриминируется членство в террористической организации и подготовка к госперевороту. Все три судебных процесса, вместе взятые, вероятно, станут грандиозными разбирательствами, в ходе которых идеология "рейхсбюргеров" будет одной из центральных тем.
Бредовые фантазии об убитых детях
И эта идеология, согласно обвинительному заключению, содержит в себе бредовые фантазии: так, приводятся слова принца Генриха XIII, согласно которым Германией сейчас управляет некое внутреннее "глубинное государство", поставившее перед собой цель организовать убийство детей и подростков в огромных масштабах.
И таким болезненным фантазиям нет предела: например, согласно этой бредовой теории, наводнение в Арской долине в Северном Рейне - Вестфалии летом 2021 года было всего лишь попыткой скрыть убийство детей путем затопления старых правительственных бункеров. Говорят, что среди сторонников принца Генриха XIII ходили разговоры о 600 погибших детях.
Среди обвиняемых - бывшая депутат бундестага от AдГ
По данным прокуратуры, план обвиняемых "рейхсбюргеров" заключался в том, чтобы силой захватить власть в Германии, а потом провести переговоры о заключение нового мирного договора с державами-победительницами во Второй мировой войне - США, Францией и Великобританией, но прежде всего с Россией. Чтобы подготовиться к этому, члены группы, как утверждает обвинение, организовали тренировки по стрельбе и обследовали помещения бундестага, чтобы быть во всеоружии ко дню захвата власти.
В числе обвиняемых - и Биргит Мальзак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann), бывшая судья и экс-депутат федерального парламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AдГ). Она вместе с принцем Генрихом XIII предстанет перед судом во Франкфурте-на-Майне. В государстве, которое планировали создать "рейхсбюргеры", Мальзак-Винкеман должна была занять пост министра юстиции.
Опасное сообщество из 20 000 человек
По оценкам немецких спецслужб, в Германии к "рейхсбюргерам" относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". В отдельных случаях - открыто угрожают насилием или даже используют его, а также грозят похищениями, например, министру здравоохранения ФРГ социал-демократу Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach).
Писатель Тобиас Гинсбург (Tobias Ginsburg) восемь месяцев тайно изучал это сообщество. Во время пандемии коронавируса он проник в ряды радикальных антиваксеров и стороников теорий заговора. Год назад в интервью DW на вопрос, действительно ли "рейхсбюргеры" представляют собой угрозу, Гинсбург сказал следующее: "На этот вопрос не так легко ответить, как кажется на первый взгляд. Потому что "рейхсбюргеры" - это не единое движение, не отдельный вид экстремизма. Это в большей степени теория заговора, корни которой в немецкой истории и в национал-социализме". Однако, по словам писателя, члены группы разделяют фантазии всех правоэкстремистских немецких активистов: "Это идея однородного общества - без других людей, без иностранцев".
Оглашение приговоров на всех трех судебных процессах ожидаются не раньше следующего года.