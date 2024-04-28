Принц планировал госпереворот? В ФРГ судят "рейхсбюргеров"

В Штутгарте начинается один из трех судебных процессов по делу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII. Их обвиняют в том, что они собирались силой захватить власть в Германии.

Предположительно, они планировали совершить не что иное, как государственный переворот. Группа так называемых "рейхсбюргеров", возглавляемая Генрихом XIII (Heinrich XIII) из дворянского рода Рейссов (Reuß), намеревалась ворваться в бундестаг и захватить депутатов. При этом основными мишенями "рейхсбюргеров" являлись канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) из СДПГ, министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "Союз-90/"Зеленые" и лидер оппозиционной консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Однако специальная полицейская операция, проведенная по всей стране 7 декабря 2022 года, прошла раньше, чем предполагаемому ультраправому террористическому объединению удалось осуществить свои намерения. В ходе полицейской облавы были арестованы 25 человек, включая принца Генриха XIII, большинство из арестованных с тех пор находятся под стражей. Полиция обнаружила 382 единицы огнестрельного оружия и почти 150 000 единиц боеприпасов.

Операция по задержанию "рейхсбюргеров" в Тюрингии, 7 декабря 2022 года Фото: Fricke/NEWS5/AFP

В понедельник, 29 апреля, в Верховном земельном суде в Штутгарте начнется первый из трех судебных процессов по делу группы "рейхсбюргеров", насчитывающей в общей сложности около 200 человек. За ним последуют процессы в судах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

В ожидании сигнала от соучастников

Ключевая фигура в судебном разбирательстве - принц Генрих XIII, 72-летний агент по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне. Согласно планам "рейхсбюргеров", после захвата ими власти он должен был стать главой государства.

Как сказано в обвинительном заключении, участники группы ожидали своеобразного сигнала от заговорщиков, чтобы захватить власть в ФРГ уже в сентябре 2022 года. В число заговорщиков, считает прокуратура, входили тайные группы "рейхсбюргеров", сформированные, среди прочего, из армейских служащих и сотрудников спецслужб.

Нэнси Фезер Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

После операции против группы, возглавляемой принцем Генрихом XIII, полиция провела новые облавы и аресты. После чего министр внутренних дел ФРГ, социал-демократ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "В день, когда проводится одна из масштабных операций против антигосударственных действий правых, мы не можем достаточно громко сказать, что эта поляризация (в немецком обществе. - Ред.) усиливается и что мы должны ежедневно вновь защищать нашу демократию".

Планировался захват завода по производству оружия?

Готовая к насилию группа во главе с принцем Генрихом XIII, очевидно, строила планы о задействовании вертолетов бундесвера, которыми бы управляли их сторонники, служащие в немецкой армии. Предположительно планировался даже насильственный захват расположенного в Оберндорфе-на-Неккаре завода по производству оружия, принадлежащего немецкому концерну Heckler & Koch.

Теперь обвиняемым инкриминируется членство в террористической организации и подготовка к госперевороту. Все три судебных процесса, вместе взятые, вероятно, станут грандиозными разбирательствами, в ходе которых идеология "рейхсбюргеров" будет одной из центральных тем.

Бредовые фантазии об убитых детях

И эта идеология, согласно обвинительному заключению, содержит в себе бредовые фантазии: так, приводятся слова принца Генриха XIII, согласно которым Германией сейчас управляет некое внутреннее "глубинное государство", поставившее перед собой цель организовать убийство детей и подростков в огромных масштабах.

И таким болезненным фантазиям нет предела: например, согласно этой бредовой теории, наводнение в Арской долине в Северном Рейне - Вестфалии летом 2021 года было всего лишь попыткой скрыть убийство детей путем затопления старых правительственных бункеров. Говорят, что среди сторонников принца Генриха XIII ходили разговоры о 600 погибших детях.

Среди обвиняемых - бывшая депутат бундестага от AдГ

По данным прокуратуры, план обвиняемых "рейхсбюргеров" заключался в том, чтобы силой захватить власть в Германии, а потом провести переговоры о заключение нового мирного договора с державами-победительницами во Второй мировой войне - США, Францией и Великобританией, но прежде всего с Россией. Чтобы подготовиться к этому, члены группы, как утверждает обвинение, организовали тренировки по стрельбе и обследовали помещения бундестага, чтобы быть во всеоружии ко дню захвата власти.

Биргит Мальзак-Винкеманн, ноябрь 2019 года Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

В числе обвиняемых - и Биргит Мальзак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann), бывшая судья и экс-депутат федерального парламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AдГ). Она вместе с принцем Генрихом XIII предстанет перед судом во Франкфурте-на-Майне. В государстве, которое планировали создать "рейхсбюргеры", Мальзак-Винкеман должна была занять пост министра юстиции.

Опасное сообщество из 20 000 человек

По оценкам немецких спецслужб, в Германии к "рейхсбюргерам" относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". В отдельных случаях - открыто угрожают насилием или даже используют его, а также грозят похищениями, например, министру здравоохранения ФРГ социал-демократу Карлу Лаутербаху (Karl Lauterbach).

Писатель Тобиас Гинсбург (Tobias Ginsburg) восемь месяцев тайно изучал это сообщество. Во время пандемии коронавируса он проник в ряды радикальных антиваксеров и стороников теорий заговора. Год назад в интервью DW на вопрос, действительно ли "рейхсбюргеры" представляют собой угрозу, Гинсбург сказал следующее: "На этот вопрос не так легко ответить, как кажется на первый взгляд. Потому что "рейхсбюргеры" - это не единое движение, не отдельный вид экстремизма. Это в большей степени теория заговора, корни которой в немецкой истории и в национал-социализме". Однако, по словам писателя, члены группы разделяют фантазии всех правоэкстремистских немецких активистов: "Это идея однородного общества - без других людей, без иностранцев".

Оглашение приговоров на всех трех судебных процессах ожидаются не раньше следующего года.