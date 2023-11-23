В Германии прошли масштабные обыски по делу "рейхсбюргеров"

Проверки в связи с подозрениями в участии в преступном сообществе прошли в восьми федеральных землях ФРГ. Операцией руководила генпрокуратура Мюнхена.

В восьми федеральных землях ФРГ в четверг, 23 ноября, прошли обыски в рамках расследования в отношении "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников правоэкстремистского движения, которые не признают существование ФРГ.

В заявлении генпрокуратуры Мюнхена, руководившей операцией, сказано, что проверки состоялись в 20 квартирах в связи с подозрениями по статье об участии в преступном сообществе. В обысках были задействованы 280 сотрудников полиции. Им удалось конфисковать в качестве возможных улик множество смартфонов и ноутбуков.

Дело "рейхсбюргеров"

С начала 2021 года полиция внимательно следила за рядом Telegram-каналов в связи с публикацией там типичных для среды "рейхсбюргеров" заявлений и распространением теорий заговора. С августа 2021 года людям, которые якобы "пострадали от действий государства", предлагали "помощь". При этом администратор этих Telegram-каналов активно выходил на связь с различными ведомствами по телефону и через электронную почту, чтобы принудить их принять те или иные решения в пользу членов объединения, сообщает AFP.

Агентство отмечает, что сотрудникам ведомств навязывали теории заговора "рейхсбюргеров", их обвиняли в нарушении прав человека и совершении военных преступлений, оскорбляли, иногда им даже угрожали смертью. Как выяснила полиция, за Telegram-каналами стоял 58-летний житель города Ольхинга, расположенного недалеко от Мюнхена. В ноябре 2021 года мужчину арестовали. Обыски 23 ноября проводили в отношении других членов вероятного преступного сообщества.

Кто такие "рейхсбюргеры"

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные "удостоверения личности" и "водительские права" несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч его сторонников.

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