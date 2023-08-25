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Минюст ФРГ: У сообщников Генриха XIII были сотни стволов

Сергей Ромашенко
25 августа 2023 г.

Германские силовики конфисковали у "рейхсбюргеров" сотни единиц оружия и компонентов боеприпасов. Сообщники Генриха XIII предположительно намеревались силой свергнуть действующую власть в ФРГ.

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Задержание во Франкфурте предполагаемого лидера группировки - 71-летнего принца Генриха XIII
Задержание принца Генриха XIIIФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Правоохранительные органы Германии в ходе расследования в отношении группировки "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов (Reuß) конфисковали сотни единиц оружия и десятки тысяч компонентов боеприпасов. На данный момент изъято уже 362 единицы огнестрельного оружия, 347 видов режущего и колющего оружия, а также 148 761 компонент боеприпасов, сообщило в пятницу, 25 августа, агентство dpa со ссылкой на ответ министерства юстиции ФРГ на официальный запрос депутата бундестага от партии "зеленых" Марселя Эммериха (Marcel Emmerich).

По заключению Федерального конституционного суда, группировка принца Генриха XIII намеревалась насильственным путем свергнуть действующую политическую систему в Германии и привести к власти новое правительство. При этом заговорщики были готовы на кровопролитие.

Десятки задержанных

Федеральная прокуратура в начале декабря 2022 года задержала более 20 подозреваемых из ФРГ, Австрии и Италии, в том числе бывших офицеров, полицейских и бывшего депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В поле зрения следственных органов находятся и другие подозреваемые.

В числе обвиняемых - действующий военнослужащий, двое бывших профессиональных военных и четыре человека, которые работают или прежде работали в полиции, уточнили в германском Минюсте.

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