В ФРГ предъявлены первые обвинения по делу "рейхсбюргеров"

В Германии после прошедших год назад масштабных обысков в отношении "рейхсбюргеров" - правых радикалов, не признающих существование ФРГ, - предъявлены первые обвинения в рамках соответствующего уголовного дела. В числе 27 обвиняемых - 26 предполагаемых членов сети "рейхсбюргеров" и одна предполагаемая ее сторонница, заявила во вторник, 12 декабря, Федеральная прокуратура в Карлсруэ.

Им инкриминируют членство в террористической организации либо ее поддержку, а также подготовку государственной измены в отношении Федеративной Республики, указало ведомство. Теперь высшим земельным судам во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Штутгарте предстоит принять решение о допустимости этих обвинений и о необходимости начать судебный процесс.

Планы "рейхсбюргеров": Переговоры с РФ о будущем устройстве Германии

"Рейхсбюргеры" собирались свергнуть федеральное правительство и ради этого были готовы на убийства людей, утверждает следствие. Часть заговорщиков планировала в составе небольшой вооруженной группы, при необходимости применив насилие, проникнуть в здание германского бундестага. По данным следствия, они намеревались подорвать политическую систему Германии и разработали структуры для собственного государственного устройства. Главой такого государства должен был стать 71-летний Генрих XIII(Heinrich XIII) из дворянского рода Рейссов.

Участники заговора намеревались также согласовать новый государственный порядок в Германии с державами-союзницами, одержавшими победу во Второй мировой войне. "С точки зрения объединения главным контактным лицом для таких переговоров в настоящее время является исключительно Российская Федерация", - отмечается в заявлении. "Военное крыло" группировки должно было "ликвидировать" демократическое правовое государство на уровнях общин, округов и городов, а для переворота целенаправленно пытались завербовать солдат и полицейских, сообщила далее Федеральная прокуратура.

Расследование против "рейхсбюргеров"

Фигуранты дела были задержаны в ходе масштабной операции, прошедшей в начале декабря 2022 года в нескольких федеральных землях, а также в Австрии и Италии. Среди них - бывшая депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann), которая, по планам заговорщиков, должна была стать министром юстиции, а также военнослужащий подразделения спецназначения бундесвера (KSK). В операции участвовали более 3000 сотрудников правоохранительных органов. Среди задержанных оказалась и гражданка России.

Немецкая полиция с начала 2021 года внимательно следила за рядом Telegram-каналов в связи с публикацией там типичных для среды "рейхсбюргеров" заявлений и распространением теорий заговора. С августа того же года людям, которые якобы "пострадали от действий государства", предлагали "помощь". При этом администратор этих Telegram-каналов активно выходил на связь с различными ведомствами по телефону и через электронную почту, чтобы принудить их принять те или иные решения в пользу членов объединения. Как выяснила полиция, за Telegram-каналами стоял 58-летний житель баварского города Ольхинг. В ноябре 2021 года мужчину арестовали.

Между тем расследование продолжается и в 2023 году. В частности, в конце ноября был проведен новый рейд против "рейхсбюргеров" в восьми федеральных землях ФРГ. Руководила операцией генпрокуратура Мюнхена. Проверки состоялись в 20 квартирах в связи с подозрениями по статье об участии в преступном сообществе. В обысках были задействованы 280 сотрудников полиции. Им удалось конфисковать в качестве возможных улик множество смартфонов и ноутбуков.

"Рейхсбюргеры" считают себя гражданами "германского рейха"

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы.

В 2022 году Федеральное ведомство по охране конституции оценивало численность сторонников "рейхсбюргеров" в 23 тысячи (в 2021 году - 21 тысяча, в 2017 году - более 16 тысяч). Более 5 процентов из них - около 1250 человек - считаются правыми экстремистами.

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