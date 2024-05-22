В ФРГ начался второй из трех процессов над "рейхсбюргерами"

Группу "рейхсбюргеров" во главе с принцем Генрихом XIII из дворянского рода Рейссов обвиняют в подготовке захвата власти в Германии.

Во Франкфурте-на-Майне начался второй из трех судебных процессов в отношении членов праворадикального движения "рейхсбюргеров", участники которого не признают существование ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". В первый день процесса прокурор зачитал обвинения, сообщает агентство dpa во вторник, 21 мая.

Девять человек, представших перед судом, обвиняются в участии и поддержке террористической организации. По версии прокурора, подсудимые намеревались напасть на бундестаг, взять в заложники депутатов и министров и в итоге добиться госпереворота. Среди обвиняемых перед судом предстал и предполагаемый лидер заговорщиков - принц Генрих XIII (Heinrich XIII) из дворянского рода Рейссов. "Он не лидер, не главарь, и он также не является членом террористическая организации", - заявил адвокат мужчины.

На скамье подсудимых также оказались бывшие солдаты бундесвера и бывший член бундестага от партии "Альтернатива для Германии", пишет dpa. Начавшийся во вторник процесс затянулся из-за большого количества ходатайств со стороны защиты, все из которых были отклонены, отмечает агентство. Первый процесс по делу "рейхсбюргеров" начался в апреле в Штутгарте, третий пройдет в Мюнхене с 18 июня. Оглашение приговоров на всех трех судебных процессах ожидается не раньше следующего года.

Планы "рейхсбюргеров" по захвату власти в ФРГ

Обвинение полагает, что участники группы ожидали сигнала, чтобы начать захват власти в ФРГ в сентябре 2022 года. План обвиняемых "рейхсбюргеров" заключался в том, чтобы после этого провести переговоры о заключение нового мирного договора с державами - победительницами во Второй мировой войне - США, Францией и Великобританией и - в первую очередь - с Россией. Чтобы подготовиться к этому, члены группы, как утверждает обвинение, организовали тренировки по стрельбе и обследовали помещения бундестага, чтобы быть во всеоружии ко дню захвата власти.

Ключевая фигура заговора - принц Генрих XIII, 72-летний агент по продаже недвижимости из Франкфурта-на-Майне. Согласно планам "рейхсбюргеров", после захвата ими власти он должен был стать главой государства, считает обвинение.

Кто такие "рейхсбюргеры"

По оценкам немецких спецслужб, в Германии к "рейхсбюргерам" относятся примерно 20 000 человек, почти 2300 из которых склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. "Рейхсбюргеры" не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха".

Комментируя процессы в отношении членов группы "рейхсбюргеров", федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила: "То, что самая большая на данный момент террористическая сеть "рейхсбюргеров" предстала перед судом и должна будет понести ответственность за свои планы военного переворота, определенно показывает силу нашего правового государства".