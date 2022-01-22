 В Германии прошли массовые протесты против ковид-ограничений | Новости из Германии о Германии | DW | 22.01.2022

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Германия

В Германии прошли массовые протесты против ковид-ограничений

Более 7500 тысяч человек вышли на улицы в Дюссельдорфе, около 5500 тысяч - во Фрайбурге, более двух тысяч в Регенсбурге и Ансбахе. Демонстрации состоялись и в других городах.

Противники коронавирусных ограничений во Фрайбурге

Противники коронавирусных ограничений во Фрайбурге

В Германии тысячи людей вышли на улицы городов в разных федеральных землях в субботу, 22 января, протестуя против ограничений для борьбы с распространением SARS-CoV-2 и возможного введения обязательной вакцинации. По данным полиции, в столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе в акции протеста приняли участие более 7500 человек, хотя организаторы заявили только о 3500.

В университетском городе Фрайбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг в демонстрации участвовали около 5500 человек, навстречу которым вышли около 2000 участников контрдемонстрации.

Акции протеста в разных городах

Кроме того, в разных районах Гамбурга прошли три акции протеста, суммарно собравшие около 4900 человек, на улицы Регенсбурга и Ансбаха в Баварии вышли более двух тысяч человек, в нижне-саксонском Оснабрюке - около 1750 человек, в Оффенбахе (земля Гессен) - около 1200 человек, в столице федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине - около 1100 человек. Аналогичные акции прошли также в Штутгарте, Ганновере, Лейпциге, Дрездене, Эрфурте и некоторых других городах.

В целом акции прошли мирно, в некоторых местах они сопровождались перепалками между противниками и сторонниками коронавирусных ограничений. Участники демонстраций также отказывались надевать защитные маски.

Резкий всплеск заражаемости

В тот же день в Германии зафиксирован резкий всплеск заражаемости коронавирусом  - семидневный коэффициент подскочил до 772,7 на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В то же время отмечено некоторое снижение числа летальных исходов коронавирусной инфекции

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    Автор: Андрей Гурков


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