 В Германии придумали персональный лифт для итальянской пасты (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.02.2021

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По Германии

В Германии придумали персональный лифт для итальянской пасты (фото)

Домашняя итальянская паста с ароматным соусом песто… Даже за маленькую порцию можно отдать полцарства, но в немецком городе Тюбингене просят всего 4,90 евро - за большую!

Паста-лифт в немецком городе Тюбингене

Тюбинген  В Германии в последние дни наблюдается обнадеживающая тенденция - показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в большинство регионов идут вниз - заметно и последовательно. Однако решения о послаблении жесткого локдауна, продленого пока до 14 февраля, пока не приняты, так как спешка в этом вопросе может быстро свести на нет все усилия последних недель. Владельцы кафе и ресторанов, закрытых для посетителей и торгующих только навынос, очень надеются на скорое смягчение карантинных мер, а пока продолжают снабжать своих клиентов - выполнять заказы всеми разрешенными и доступными способами.

Паста на вынос во время локдауна

Паста-лифт в немецком городе Тюбингене
Паста-лифт в немецком городе Тюбингене

Кто-то передает блюда около входа, кто-то - через окно, кто-то доставляет курьерами… В этом итальянском ресторане в Тюбингене в земле Баден-Вюртемберг для бесконтактной передачи фирменных макаронных изделий собственного производства используют такой вот паста-лифт, без работы не простаивающий. Как говорят в таких случаях в Германии (и не только в Германии): "Buon appetito!" и сейчас также - "Будьте здоровы"!

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    Фарш со свежим луком

    Мясной фарш (исключительно из свинины), приправленный солью и перцем, называется "мет" (Mett), то есть "еда" или просто "мясо". И хотя есть сырое мясо далеко не безопасно, в Германии сложно устоять перед бутербродом или булочкой. Название "Hackepeter" (на снимке в форме ежа) - синоним этого немецкого блюда.

  • Гавайский тост

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Гавайский тост

    Лакомство с многообещающим названием "Toast Hawaii" придумал известный немецкий телеведущий и повар Клеменс Вильменрод (Clemens Wilmenrod) в середине 50-х годов. Запеченный в духовке хлеб с ветчиной, ломтиком ананаса (чаще всего консервированного), плавленым сыром и коктейльной вишенкой (на снимке) сразу пришелся по душе широкому кругу потребителей, и не только в Германии.

  • Кровяная колбаса

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Кровяная колбаса

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  • Фаршированный желудок

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Фаршированный желудок

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  • Зельц, студень, холодец - заливное по-немецки

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Зельц

    Студень, холодец или зельц (Sülze) - по вкусу далеко не каждому. У этого немецкого блюда - множество рецептов. В некоторых южных регионах Германии и в Швейцарии под ним подразумевают и фаршированный желудок (Schwartenmagen).

  • Хандкезе

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Сыр ручной работы

    Приготовленный вручную сыр (Handkäse) традиционно изготавливают в центральном регионе Германии - Гессене. Но с особой нежностью к нему, вероятно, относятся лишь в родном краю. Многих полупрозрачный сыр скорее отталкивает своим характерно резким запахом. Подают его обычно в уксусном маринаде с сырым луком. К нему - стаканчик молодого яблочного вина.

  • Лабскаус с огурчиком и сельдью

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Лабскаус

    Главное в этом популярном блюде северных регионов Германии - способ его приготовления: длительное томление в глиняном горшке или котле. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство приятно удивит даже искушенных гурманов.

  • Копченый угорь

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Угорь

    Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов, корнеплодов, пряных трав и остатков вчерашнего обеда, варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом. Знаменит и копченый вариант угря.

  • Рольмопс

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Рольмопс

    Маринованное в уксусе филе сельди сворачивается в рулет и скрепляется деревянными палочками: так готовится закуска, появившаяся XIX веке в Берлине. Рулеты с начинкой из корнишонов и лука должны были напоминать мордочки вошедших в моду мопсов, отсюда и название - Rollmops.

  • Мильбенкезе – сыр не для слабонервных

    Необычные кулинарные пристрастия немцев

    Мильбенкезе

    Особой любви к насекомым на тарелке немцы не питают. Но если микроскопические клещи (Milben) участвуют в процессе изготовления особого сорта сыра под названием "мильбенкезе" (Milbenkäse), то никаких возражений не возникает. Это, пожалуй, самый экстравагантный сыр, технология изготовления которого известна в Германии со времен Средневековья.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


Контекст

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