В Германии придумали персональный лифт для итальянской пасты (фото)

Тюбинген • В Германии в последние дни наблюдается обнадеживающая тенденция - показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в большинство регионов идут вниз - заметно и последовательно. Однако решения о послаблении жесткого локдауна, продленого пока до 14 февраля, пока не приняты, так как спешка в этом вопросе может быстро свести на нет все усилия последних недель. Владельцы кафе и ресторанов, закрытых для посетителей и торгующих только навынос, очень надеются на скорое смягчение карантинных мер, а пока продолжают снабжать своих клиентов - выполнять заказы всеми разрешенными и доступными способами.
Паста на вынос во время локдауна
Кто-то передает блюда около входа, кто-то - через окно, кто-то доставляет курьерами… В этом итальянском ресторане в Тюбингене в земле Баден-Вюртемберг для бесконтактной передачи фирменных макаронных изделий собственного производства используют такой вот паста-лифт, без работы не простаивающий. Как говорят в таких случаях в Германии (и не только в Германии): "Buon appetito!" и сейчас также - "Будьте здоровы"!
Смотрите также:
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Фарш со свежим луком
Мясной фарш (исключительно из свинины), приправленный солью и перцем, называется "мет" (Mett), то есть "еда" или просто "мясо". И хотя есть сырое мясо далеко не безопасно, в Германии сложно устоять перед бутербродом или булочкой. Название "Hackepeter" (на снимке в форме ежа) - синоним этого немецкого блюда.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Гавайский тост
Лакомство с многообещающим названием "Toast Hawaii" придумал известный немецкий телеведущий и повар Клеменс Вильменрод (Clemens Wilmenrod) в середине 50-х годов. Запеченный в духовке хлеб с ветчиной, ломтиком ананаса (чаще всего консервированного), плавленым сыром и коктейльной вишенкой (на снимке) сразу пришелся по душе широкому кругу потребителей, и не только в Германии.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Кровяная колбаса
Кровяную колбасу (Blutwurst) едят не только немцы. Но в Германии она незаменимый ингредиент сразу нескольких необычных блюд. Жители Рейнской области едят колбасу, предварительно обжарив на сковороде, с картофельным пюре и яблочным муссом. Это блюдо называется "Небо и земля". Берлинцы же свой вариант - с картофелем и квашеной капустой - окрестили "Мертвая бабуля".
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Фаршированный желудок
Самый знаменитый вариант этого довольно древнего блюда родом из Пфальца - "Pfalzer Saumagen". Таким свиным желудком, начиненным несколькими сортами мяса, отварным картофелем, яйцами, пряностями и ароматными травами, любил полакомиться не только бывший канцлер Германии Гельмут Коль, но и его высокопоставленные гости. Среди них - Маргарет Тэтчер, Михаил Горбачев, Рональд Рейган.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Зельц
Студень, холодец или зельц (Sülze) - по вкусу далеко не каждому. У этого немецкого блюда - множество рецептов. В некоторых южных регионах Германии и в Швейцарии под ним подразумевают и фаршированный желудок (Schwartenmagen).
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Сыр ручной работы
Приготовленный вручную сыр (Handkäse) традиционно изготавливают в центральном регионе Германии - Гессене. Но с особой нежностью к нему, вероятно, относятся лишь в родном краю. Многих полупрозрачный сыр скорее отталкивает своим характерно резким запахом. Подают его обычно в уксусном маринаде с сырым луком. К нему - стаканчик молодого яблочного вина.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Лабскаус
Главное в этом популярном блюде северных регионов Германии - способ его приготовления: длительное томление в глиняном горшке или котле. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, постепенно превращая их в "кашу". Аппетитным лабскаус не назовешь, но в сочетании с селедкой, соленым огурчиком и глазуньей это яство приятно удивит даже искушенных гурманов.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Угорь
Угорь (Aal) - один из самых дорогостоящих деликатесов. Традиционно из него, а также из сухофруктов, корнеплодов, пряных трав и остатков вчерашнего обеда, варят легендарный гамбургский "кислый суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислый, потому что заправляют его уксусом. Знаменит и копченый вариант угря.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Рольмопс
Маринованное в уксусе филе сельди сворачивается в рулет и скрепляется деревянными палочками: так готовится закуска, появившаяся XIX веке в Берлине. Рулеты с начинкой из корнишонов и лука должны были напоминать мордочки вошедших в моду мопсов, отсюда и название - Rollmops.
-
Необычные кулинарные пристрастия немцев
Мильбенкезе
Особой любви к насекомым на тарелке немцы не питают. Но если микроскопические клещи (Milben) участвуют в процессе изготовления особого сорта сыра под названием "мильбенкезе" (Milbenkäse), то никаких возражений не возникает. Это, пожалуй, самый экстравагантный сыр, технология изготовления которого известна в Германии со времен Средневековья.
Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер