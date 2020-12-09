В Германии придумали персональный лифт для итальянской пасты (фото)

Тюбинген • В Германии в последние дни наблюдается обнадеживающая тенденция - показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в большинство регионов идут вниз - заметно и последовательно. Однако решения о послаблении жесткого локдауна, продленого пока до 14 февраля, пока не приняты, так как спешка в этом вопросе может быстро свести на нет все усилия последних недель. Владельцы кафе и ресторанов, закрытых для посетителей и торгующих только навынос, очень надеются на скорое смягчение карантинных мер, а пока продолжают снабжать своих клиентов - выполнять заказы всеми разрешенными и доступными способами.

Паста на вынос во время локдауна

Кто-то передает блюда около входа, кто-то - через окно, кто-то доставляет курьерами… В этом итальянском ресторане в Тюбингене в земле Баден-Вюртемберг для бесконтактной передачи фирменных макаронных изделий собственного производства используют такой вот паста-лифт, без работы не простаивающий. Как говорят в таких случаях в Германии (и не только в Германии): "Buon appetito!" и сейчас также - "Будьте здоровы"!

Смотрите также: