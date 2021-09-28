В Германии потребительский климат достиг пика за полтора года

Потребительский климат в Германии в сентябре значительно улучшился. В стране укрепляется оптимизм по поводу того, что четвертая волна коронавируса будет не столь тяжелой, как предполагалось, сообщило агентство маркетинговых исследований GfK во вторник, 28 сентября, отметив, что потребительские настроения в ФРГ достигли максимальных показателей за последние почти полтора года.

По словам эксперта GfK Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl), рост заражаемости коронавирусом в первую половину сентября, на момент проведения опроса, заметно замедлился, а в настоящее время даже снизился, поэтому потребители рассчитывают на дальнейшее ослабление антикоронавирусных ограничений.

GfK прогнозирует улучшение потребительского климата в Германии в октябре до 0,3 пункта - на 1,4 по сравнению с сентябрем. Это означает, что потребительские настроения в ФРГ почти достигли докризисного уровня, жители страны считают, что экономика Германии восстанавливается. Эксперт, однако, призвал не спешить с окончательными выводами по поводу коренного перелома и сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация в зимние месяцы.

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