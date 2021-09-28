 В Германии потребительский климат достиг пика за полтора года | Экономические новости из Германии | DW | 28.09.2021

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Экономика

В Германии потребительский климат достиг пика за полтора года

На настроениях потребителей позитивно сказывается снижение заражаемости коронавирусом. Жители Германии считают, что экономика страны восстанавливается, сообщают эксперты GfK.

Торговый центр в Дрездене

Торговый центр в Дрездене

Потребительский климат в Германии в сентябре значительно улучшился. В стране укрепляется оптимизм по поводу того, что четвертая волна коронавируса будет не столь тяжелой, как предполагалось, сообщило агентство маркетинговых исследований GfK во вторник, 28 сентября, отметив, что потребительские настроения в ФРГ достигли максимальных показателей за последние почти полтора года.

По словам эксперта GfK Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl), рост заражаемости коронавирусом в первую половину сентября, на момент проведения опроса, заметно замедлился, а в настоящее время даже снизился, поэтому потребители рассчитывают на дальнейшее ослабление антикоронавирусных ограничений.

GfK прогнозирует улучшение потребительского климата в Германии в октябре до 0,3 пункта - на 1,4 по сравнению с сентябрем. Это означает, что потребительские настроения в ФРГ почти достигли докризисного уровня, жители страны считают, что экономика Германии восстанавливается. Эксперт, однако, призвал не спешить с окончательными выводами по поводу коренного перелома и сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация в зимние месяцы.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

  • Уровень цен в ряде стран Европы

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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