 Третья волна пандемии ухудшила настроения потребителей в ФРГ | Экономические новости из Германии | DW | 28.04.2021

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Экономика

Третья волна пандемии ухудшила настроения потребителей в ФРГ

Барометр потребительских настроений снизился до минус 8,8 пункта, сообщил институт маркетологии GfK. Немцы опасаются безработицы и снижения доходов, констатируют эксперты.

Торговая улица в центре Кельна

Торговая улица в центре Кельна

Ужесточение локдауна посреди третьей волны пандемии коронавируса резко ухудшило настроения потребителей в Германии. Институт маркетологии GfK в Нюрнберге в среду, 28 апреля, спрогнозировал снижение барометра потребительских настроений в мае на 2,7 пункта - до минус 8,8 пункта. "Надежды на ослабление ограничений и оживление потребительской активности оказались подорваны", - констатировали эксперты.

Маркетологи из GfK отметили, что дальнейшее ограничение контактов между людьми в апреле негативно сказалось в первую очередь на ожиданиях, связанных с оживлением конъюнктуры и ростом доходов. "Третья волна приведет к дальнейшей отсрочке восстановления внутренней конъюнктуры. Потребление в этом году, как это уже было в 2020-м, не станет опорой конъюнктуры", - прогнозирует эксперт института Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

По заключению GfK, на ухудшение потребительского климата особенно сильно повлияли страхи перед снижением или потерей доходов и безработицей. В апреле соответствующий показатель барометра снизился на 13 пунктов до 9,3 пункта. "Есть основания опасаться, что некоторые предприятия дойдут до банкротства", - заявил Бюркль.

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    Автор: Андрей Гурков


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