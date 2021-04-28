Третья волна пандемии ухудшила настроения потребителей в ФРГ

Ужесточение локдауна посреди третьей волны пандемии коронавируса резко ухудшило настроения потребителей в Германии. Институт маркетологии GfK в Нюрнберге в среду, 28 апреля, спрогнозировал снижение барометра потребительских настроений в мае на 2,7 пункта - до минус 8,8 пункта. "Надежды на ослабление ограничений и оживление потребительской активности оказались подорваны", - констатировали эксперты.

Маркетологи из GfK отметили, что дальнейшее ограничение контактов между людьми в апреле негативно сказалось в первую очередь на ожиданиях, связанных с оживлением конъюнктуры и ростом доходов. "Третья волна приведет к дальнейшей отсрочке восстановления внутренней конъюнктуры. Потребление в этом году, как это уже было в 2020-м, не станет опорой конъюнктуры", - прогнозирует эксперт института Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).

По заключению GfK, на ухудшение потребительского климата особенно сильно повлияли страхи перед снижением или потерей доходов и безработицей. В апреле соответствующий показатель барометра снизился на 13 пунктов до 9,3 пункта. "Есть основания опасаться, что некоторые предприятия дойдут до банкротства", - заявил Бюркль.

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