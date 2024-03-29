В Германии перед Пасхой проходят традиционные марши за мир

В Германии традиционные пасхальные марши, начавшиеся в Чистый четверг, продолжились в ряде городов страны в Страстную пятницу, 29 марта. Как сообщают организаторы акций из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF), к 1 апреля демонстрации, пикеты и велопробеги под эгидой движения за мир пройдут в ста городах по всей стране.

Главный призыв участников пасхальных маршей нынешнего года связан со скорейшим окончанием войны России против Украины, а также войны израильского государства против напавшей на него в октябре 2023 года террористической организации ХАМАС. Кроме того, демонстранты поднимают тему возросших в Германии и по всему миру расходов на военные нужды.

Призыв завершить войну в Украине путем переговоров

"В середине марта глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених (Rolf Mützenich) задал вопрос, не пора ли наконец-то задуматься над тем, как можно заморозить, а потом и завершить войну в Украине. Пасхальные марши отвечают на это со всей определенностью: да, давно пора!" - цитирует агентство epd представителя NF Кристиана Голлу (Kristian Golla).

"Мы считаем неприемлемым, что дискуссии постоянно сводятся к дальнейшим поставкам вооружений. - продолжил Голла. - Поэтому на пасхальных маршах мы призываем правительство ФРГ выступить за переговоры и дипломатию и внести свой вклад в то, чтобы оружие замолчало. В Украине, в Израиле, Палестине и по всему миру".

NF о роли вооружения в разрешении конфликтов

В свою очередь представитель организаторов пасхальных маршей во Франкфурте-на-Майне Вилли ван Оойен (Willi van Ooyen) указал на то, что вооруженные силы, по его мнению, не решают, а напротив, обостряют конфликты. "Вооружение и вооруженные силы поглощают ресурсы, которые срочно необходимы для борьбы с социальными и экологическими вызовами", - подчеркнул он.

В Чистый четверг, который согласно церковному календарю католической и протестантской церквей в этом году пришелся на 28 марта, пасхальные марши в Германии прошли, кроме прочего, в Эрфурте, Фрайбурге и Фридберге. В Страстную пятницу, 29 марта, мероприятия NF состоялись в Хемнице, Гронау, Гютерсло и некоторых других городах. Ожидается, что больше всего городов пасхальные марши охватят в Великую субботу, 30 марта. В этот день они запланированы, в том числе, в Кельне, Мюнхене и Штутгарте.

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