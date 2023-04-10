В пасхальные праздники в ФРГ прошло более 120 маршей за мир

Инициаторы традиционных пасхальных маршей в Германии высоко оценили роль акций нынешнего года в деле борьбы за мир и против роста инвестиций в дальнейшее вооружение.

Антивоенное движение в Германии вновь заявило о себе на традиционных пасхальных маршах нынешнего года. Организаторы акций из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF), - позитивно оценили итоги прошедших по всей стране выступлений в заявлении , обнародованном в понедельник, 10 апреля.

Основными требованиями участников пасхальных маршей 2023 года были прекращение дальнейших поставок вооружений Киеву, активная роль Берлина в деле начала мирных переговоров в Украине, а также перенаправление инвестиций, предназначенных на закупку новых вооружений, на социальные и экологические нужды.

Призывы к мирным переговорам в Украине

"Пасхальные марши послали четкий сигнал правительству ФРГ. Оно должно наконец-то начать действовать: необходимо наконец-то начать переговоры о заключении мира в Украине", - заявил представитель NF Кристиан Голла (Krisitian Golla). Удачным примером миротворческой инициативы в этой организации считают недавнюю поездку президента Франции Эмманюэля Макрона в Пекин. "Правительству ФРГ следует активно поддержать эти усилия, направленные на заключение мира, - в первую очередь потому, что китайский документ, выражающий позицию страны по отношению к войне в Украине, акцентирует внимание на территориальной целостности обеих участвующих в войне стран, что поддерживает и правительство Германии, - говорится в заявлении NF. - Канцлер ФРГ Шольц (Olaf Scholz) мог бы выступить в общении с Пекином за скорейшие конкретные шаги по прекращению огня и началу мирных переговоров. Целью при этом должен оставаться вывод российских войск из Украины".

По данным NF, по всей Германии в текущем году состоялось более 120 пасхальных маршей, число их участников - несколько тысяч человек - примерно соответствовало прошлогоднему показателю.

Между тем в стране прошли и демонстрации, участники которых, наоборот, выступали против требований, выраженных на пасхальных маршах, и призывали не прекращать поставки оружия в Украину. В частности, подобная акция состоялась 8 апреля у Бранденбургских ворот в Берлине. По оценке агентства AFP, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Пасхальные марши в Германии

Первые пасхальные марши начали проводить в Германии в конце 1950-х годов - в знак протеста против ядерного оружия. С тех пор эта тема традиционно поднималась на акциях каждый год. 10 апреля 2023 года один из заключительных маршей состоялся у авиабазы бундесвера Бюхель (Fliegerhorst Büchel) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где размещено ядерное оружие США.

Пасхальные марши - не единственная инициатива, сторонники которой выступают против дальнейших поставок оружия в Украину и требуют скорейшего начала мирных переговоров. Петиция под названием "Манифест за мир" с аналогичным призывом, опубликованная левым политиком Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer) в середине февраля, собрала к 10 апреля почти 780 000 подписей. Эта инициатива вызвала бурную реакцию в немецком обществе и в СМИ. В частности, газета Die Welt назвала петицию "инструкцией по капитуляции", а Tagesspiegel - "пренебрежением к украинцам". От инициаторов петиции дистанцировались и в Левой партии, и в Социал-демократической партии Германии.

В ФРГ выросла поддержка правительства в связи с войной РФ против Украины

Призывающая не прекращать поставки оружия в Украину петиция под названием "Манифест за свободу в Европе!", опубликованная руководителями молодежных организаций Свободной демократической партии и Христианско-Демократического союза Франциской Брандман (Franziska Brandmann) и Йоханнесом Винкелем (Johannes Winkel) 24 февраля, набрала к 10 апреля около 116 000 подписей.

В то же время, согласно последнему репрезентативному опросу ARD Deutschlandtrend, в апреле по сравнению с февралем значительно выросла поддержка немцами курса правительства ФРГ в связи с российской агрессией против Украины. Действия властей ФРГ в поддержку Украины поддерживают 46% немцев (+10%). Это самый высокий показатель с июля 2022 года.

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