  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Deutschland | Ukraine Krieg | Proteste in Berlin
Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Опрос: Немцы довольны курсом Берлина в поддержку Украины

Сергей Гуща
23 мин. назад

Курс правительства ФРГ в отношении войны в Украине пользуется наибольше поддержкой у немцев с июля прошлого года. Тему войны немцы считают второй по важности в списке основных проблем.

https://p.dw.com/p/4PnlS

Война в Украине наряду с изменением климата, энергетической политикой и проблемой беженцев остается одной из главных тем, которые интересуют немцев в настоящее время. Таковы результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, результаты которого опубликованы в четверг, 6 апреля 2023 года.

Война в Украине - одна из главных тем

Продолжающуюся войну в Украине считают важнейшей темой 25 процентов опрошенных, на 1 процент больше, чем в начале года. Эта тема не является доминирующей в общественном дискурсе, как в июне прошлого года, однако прочно занимает второе место в списке основных проблем немецкой политики. Значительно выросло внимание немцев к проблеме миграции и беженцев (19%, +6% по сравнению с январем).

При этом основной проблемой, которой в первую очередь должны заниматься власти страны, немцы считают изменение климата (26%, +9% по сравнению с январем). Четвертой по важности темой граждане Германии считают энергетическую политику, более других тем она интересует 17 процентов опрошенных (-2%). На пятом месте находится тема инфляции, растущих цен, цен на энергию, она волнует 14 процентов немцев.

Как показал опрос, особый случай представляют сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые недовольны работой правительства во всех сферах. Наибольшее их недовольство вызывает политика властей в отношении беженцев и мигрантов –  самая важная в их восприятии. Позитивно ее оценивают лишь 2% сторонников АдГ, негативно - 95%. 

Поддержка Украины в борьбе с российской агрессией

По сравнению с февралем значительно выросла среди немцев поддержка курса правительства ФРГ в связи с российской агрессией против Украины. Действия немецких властей в поддержку Украины поддерживают 46% немцев (+10%), при этом среди них более половины сторонников "зеленых", социал-демократов и ХДС/ХСС. Это самый высокий показатель с июля 2022 года.

Также положительно оценили опрошенные усилия федерального правительства по обеспечению страны энергией (43%, +16% по сравнению с осенью прошлого года). По мнению авторов исследования, это связано с тем, что Германия пережила зиму без перебоев со снабжением газа и без отключений электроэнергии.

Глава Минобороны - самый популярный политик

Менее довольны респонденты политикой в отношении мигрантов и беженцев (30%), поддержкой граждан в связи с ростом цен (29%, +8%). Наименьшую поддержку среди немцев находят меры правительства в борьбе с изменением климата (27%, -7% по сравнению с февралем). Этот результат социологи объясняют итогами 30-часового совещания правящей коалиции, которое прошло на прошлой неделе. При этом властями в одинаковой степени недовольны как те, кто считают, что правительство делает слишком быстрые шаги в этом направлении, как и те, по мнению которых делается недостаточно для защиты климата.  

Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис ПисториусФото: Heiko Becker/dpa/picture alliance

Наиболее популярным политиком в Германии, как и месяц назад, с большим отрывом (53%) является министр обороны Борис Писториус(Boris Pistorius). На втором месте в рейтинге (42%) – министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Работой канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) довольны 37% опрошенных.

Социологический институт Infratest dimap регулярно проводит опросы общественного мнения в Германии по заказу первого канала телевидения ФРГ (ARD). Последний опрос Deutschlandtrend был проведен с 3 по 5 апреля  по телефону и путем онлайн-интервью, в нем участвовали 1304 респондента.

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Сенсация с "Северным потоком" и как Путин помог приблизить НАТО к России. DW Новости (04.04.2023)

Неожиданный поворот в истории "Северного потока" - он как будто непотопляемый. Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re, по данным Reuters, возобновили страхование поврежденного взрывами газопровода, контролируемого Россией. Собеседники агентства дали понять, что не исключено восстановление трубопровода. Было ли согласовано решение с властями Германии?
Политика4 апреля 2023 г.35:19 мин.
external

"Искандер-М" в Беларуси: что задумал Путин с ядерным оружием для Лукашенко? DW Новости (06.04.2023)

"Искандер-М" в Беларуси: что задумал Путин с ядерным оружием для Лукашенко? DW Новости (06.04.2023)

Россия передала Беларуси комплекс "Искандер-М", способный применить ядерные ракеты. В Москву накануне с двухдневным рабочим визитом прибыл Александр Лукашенко. Западу сейчас не до смеха, учитывая заявление российского президента о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия. Чем грозит, по мнению экспертов, нынешнее обострение в реальности?
6 ч. назад31:03 мин.
Американский военный запускает беспилотник Switchblade

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты10 февраля 2023 г.13 фото
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара по Израилю

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Конфликты9 ч. назад59:57 мин.
Карикатурный президент России Владимир Путин стоит у пульта с микрофоном, за ним бегает его карикатурный пресс-секретарь Дмитрий Песков с табличкой "Аплодисменты".

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Политика10 ч. назад
Белорусский паспорт

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

Замужняя женщина средних лет: кто из РБ ищет защиту в ФРГ

Общество12 ч. назад
Логотип страховой компании Allianz на офисном здании

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Allianz больше не будет страховать "Северный поток"

Экономика и бизнес12 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Конфликты5 апреля 2023 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Армия РФ выдохнется к октябрю? DW Шоу

Политика5 апреля 2023 г.60:37 мин.
На главную страницу