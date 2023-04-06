Опрос: Немцы довольны курсом Берлина в поддержку Украины

Курс правительства ФРГ в отношении войны в Украине пользуется наибольше поддержкой у немцев с июля прошлого года. Тему войны немцы считают второй по важности в списке основных проблем.

Война в Украине наряду с изменением климата, энергетической политикой и проблемой беженцев остается одной из главных тем, которые интересуют немцев в настоящее время. Таковы результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend , результаты которого опубликованы в четверг, 6 апреля 2023 года.

Война в Украине - одна из главных тем

Продолжающуюся войну в Украине считают важнейшей темой 25 процентов опрошенных, на 1 процент больше, чем в начале года. Эта тема не является доминирующей в общественном дискурсе, как в июне прошлого года, однако прочно занимает второе место в списке основных проблем немецкой политики. Значительно выросло внимание немцев к проблеме миграции и беженцев (19%, +6% по сравнению с январем).

При этом основной проблемой, которой в первую очередь должны заниматься власти страны, немцы считают изменение климата (26%, +9% по сравнению с январем). Четвертой по важности темой граждане Германии считают энергетическую политику, более других тем она интересует 17 процентов опрошенных (-2%). На пятом месте находится тема инфляции, растущих цен, цен на энергию, она волнует 14 процентов немцев.

Как показал опрос, особый случай представляют сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которые недовольны работой правительства во всех сферах. Наибольшее их недовольство вызывает политика властей в отношении беженцев и мигрантов – самая важная в их восприятии. Позитивно ее оценивают лишь 2% сторонников АдГ, негативно - 95%.

Поддержка Украины в борьбе с российской агрессией

По сравнению с февралем значительно выросла среди немцев поддержка курса правительства ФРГ в связи с российской агрессией против Украины. Действия немецких властей в поддержку Украины поддерживают 46% немцев (+10%), при этом среди них более половины сторонников "зеленых", социал-демократов и ХДС/ХСС. Это самый высокий показатель с июля 2022 года.

Также положительно оценили опрошенные усилия федерального правительства по обеспечению страны энергией (43%, +16% по сравнению с осенью прошлого года). По мнению авторов исследования, это связано с тем, что Германия пережила зиму без перебоев со снабжением газа и без отключений электроэнергии.

Глава Минобороны - самый популярный политик

Менее довольны респонденты политикой в отношении мигрантов и беженцев (30%), поддержкой граждан в связи с ростом цен (29%, +8%). Наименьшую поддержку среди немцев находят меры правительства в борьбе с изменением климата (27%, -7% по сравнению с февралем). Этот результат социологи объясняют итогами 30-часового совещания правящей коалиции, которое прошло на прошлой неделе. При этом властями в одинаковой степени недовольны как те, кто считают, что правительство делает слишком быстрые шаги в этом направлении, как и те, по мнению которых делается недостаточно для защиты климата.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Heiko Becker/dpa/picture alliance

Наиболее популярным политиком в Германии, как и месяц назад, с большим отрывом (53%) является министр обороны Борис Писториус(Boris Pistorius). На втором месте в рейтинге (42%) – министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Работой канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) довольны 37% опрошенных.

Социологический институт Infratest dimap регулярно проводит опросы общественного мнения в Германии по заказу первого канала телевидения ФРГ (ARD). Последний опрос Deutschlandtrend был проведен с 3 по 5 апреля по телефону и путем онлайн-интервью, в нем участвовали 1304 респондента.

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