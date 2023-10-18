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В Германии опубликован рейтинг популярности малых городов

Максим Нелюбин
18 октября 2023 г.

Ежегодное исследование проводится на основе статистики публикаций в Instagram. В тройку лидеров 2023 года вошли Фюссен, Винтерберг и Ротенбург.

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Ротенбург-об-дер-Таубер
Ротенбург-об-дер-Таубер - город на туристическом маршруте Романтическая дорогаФото: Dalibor Brlek/Zoonar/picture alliance

Немецкий туристический портал Travelcircus в октябре опубликовал данные своего традиционного исследования, посвященного малым немецким городам - городским общинам, в которых проживает от 5000 до 20 000 человек. Многие из этих небольших городов прекрасно сохранили свой исторический облик и пользуются популярностью среди иностранных и немецких туристов.

Исследование проводится в конце главного сезона на основе анализа публикаций в социальной сети Instagram - статистики географических хештегов. Собрав эти данные, авторы составляют рейтинг наиболее часто упоминаемых малых немецких городов - мест, фотографии которых чаще всего публикуются на этой платформе.

Замыкающий первую двадцатку 2023 года средневековый город Майен в регионе Айфель собрал почти 90 тысяч постов. Несменный лидер списка баварский Фюссен - более 340 тысяч. Вошедшие в первую тройку Винтерберг и Ротенбург-об-дер-Таубер - около 300 тысяч и 215 тысяч соответственно.

Как распределились места в первой двадцатке самых популярных малых городов Германии, смотрите в нашей фотогалерее:

Лидеры рейтинга 2023 года

Возглавляющий список баварский город Фюссен находится около знаменитого замка Нойшванштайн . Посетители этой достопримечательности часто снабжают свои посты дополнительным хештегом #füssen или #fuessen, что дает этому, несомненно, живописному соседнему городу существенную фору.

Прочно занимающий второе место Винтерберг является очень популярным зимним курортом, не страдающим от недостатка гостей в другие сезоны. Сюда охотно приезжают летом, чтобы отдохнуть на природе или покататься на велосипедах по здешним лесным дорожкам и холмистым ландшафтам.

Ротенбург-об-дер-Таубер можно смело назвать одним из самых красивых древних немецких городов, сохранивших свой исторический облик - в частности, средневековую стену протяженностью почти 3500 метров. На стену можно подняться и совершить прогулку - обойти таким способом примерно две трети города.

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