В Германии назвали самые фотогеничные малые города

В Германии насчитывается немногим более двух тысяч малых городов - общин от 5 до 20 тысяч человек. В таких городах проживает около 30 процентов населения страны. Многие из них являются популярными туристическими целями, привлекают посетителей архитектурными, природными и прочими достопримечательностями - атмосферой, возможностями для отдыха, походов по окрестностям и так далее.

Немецкий туристический портал Travelcircus уже несколько лет анализирует публикации в социальной сети Instagram, посвященные таким туристическим целям. Авторы исследования в конце основного сезона поездок по Германии подсчитывают соответствующие метки и на основе этих хештегов составляют свой рейтинг самых фотогеничных, вернее - наиболее часто фотографируемых малых немецких городов.

Первая десятка 2022 года

Эксперты портала собирают данные примерно о половине малых городов, то есть немногим более тысячи. Полный рейтинг на основе статистки постов до начала октября состоит из ста позиций. В отдельную категорию вынесены немецкие морские курорты на островах, в которой определяется лишь первая тройка.

1. Фюссен - 307 тысяч публикаций

Замок Нойшванштайн около Фюссена Фото: Lilly/imageBROKER/picture alliance

Некоторые из лидеров списка хорошо известны за пределами Германии, некоторые могут стать открытием даже для жителей страны. Возглавляющий список баварский город Фюссен (Füssen), изображенный на первой фотографии, не нуждается в особых представлениях, так как находится около популярнейших замков Нойшванштайн и Хоэншвангау. Посетители этих архитектурных достопримечательностей со всего мира часто снабжают свои посты в Instagram дополнительным хештегом #füssen, что дает Фюссену существенную фору в рейтинге, но нисколько не должно умалять его достоинств.

2. Винтерберг- 274 тысячи публикаций

Заснеженный Винтерберг. Winter - зима, Berg - гора… Фото: H. Blossey/ blickwinkel/picture alliance

Занимающий вторую позицию Винтерберг (Winterberg) является очень популярным зимним курортом в той части Германии, где зимних курортов почти нет - в земле Северный Рейн - Вестфалия. Здесь находится одна из спортивных баз для подготовки немецких олимпийцев. Покататься на лыжах сюда едут из соседних немецких регионов, Нидерландов и Бельгии. Город не пустует и в другие времена года. В горах Ротхаргебирге можно прекрасно отдыхать на природе и весной, и летом, и осенью - совершать пешие прогулки, кататься на велосипеде и так далее. В нескольких километрах от Винтерберга находится источник реки Рур - той самой, которая дает название Рурский области.

3. Ротенбург-об-дер-Таубер - 188 тысяч публикаций

Городские ворота в Ротенбурге Фото: Dalibor Brlek/Zoonar/picture alliance

На третий позиции один из самых живописных небольших городов Германии - Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber). Расположенный в баварском регионе Франкония, он является настоящей жемчужиной популярного туристического маршрута - Романтической дороги.

4. Кюлунгсборн - 162 тысячи публикаций

Катера в порту Кюлунгсборна Фото: Ewald Fr/Zoonar/picture alliance

Кюлунгсборн (Kühlungsborn) - популярный морской курорт на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания. Ежегодно здесь отдыхает более 500 тысяч человек, количество ночевок в отелях и пансионах составляет от двух до двух с половиной миллионов.

5. Хайлигенхафен - 152 тысяч публикаций

Берег моря в природоохранной зоне Грасвардер (Graswarder) около Хайлигенхафена Фото: Peter Wuest/rtn, Radio Tele Nord/picture alliance

Далее в рейтинге - еще один балтийский курорт, но в другой федеральной земле - Шлезвиг-Гольштейн. Хайлигенхафен (Heiligenhafen) славится своими обширными песчаными пляжами и спокойной атмосферой.

6. Кохем - 150 тысяч публикаций

Вид на Кохем с противоположного берега Мозеля Фото: Thorsten Schier/Zoonar/picture alliance

Кохем (Cochem) - один из самых популярных туристических городов на реке Мозель в земле Рейнланд-Пфальц. Здесь очень многолюдно не только в основной сезон. Знаменитый винодельческий регион привлекает гостей круглый год. Над городом возвышается Имперский замок. Внизу на узких живописных улочках со старыми фахверковыми домиками расположено множество винных погребов и лавок, кафе и ресторанов.

7. Мерсбург - 123 тысячи публикаций

Старый город и замок Мерсбург Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER/picture alliance

Романтический город Мерсбург (Meersburg) также расположен в популярном винодельческом регионе Германии - на Боденском озере. Здесь на берегах озера есть много красивых уголков, достойных внимания. Мерсбург не только живописен, но и находится в удобном месте, откуда на паромах можно легко добираться до других городов Боденского озера - немецких, австрийских и швейцарских.

8. Кронах - 121 тысяча публикаций

Крепость Розенберг в Кронахе Фото: Martin Moxter/imagBROKER/picture alliance

В 2017 году Кронах (Kronach) занимал в рейтинге 39 место. Сейчас этот город в баварском регионе Верхняя Франкония твердо освоился в первой десятке. Туристов сюда привлекает средневековый Старый город и крепость Розенберг. Самым известным сыном этого города является выдающийся немецкий живописец эпохи Ренессанса Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach d.Ä.).

9. Моншау - 110 тысяч публикаций

Моншау в пасмурный осенний день Фото: Goldmann/picture alliance

Моншау (Monschau) - типичный уютный город в немецком регионе Айфель. Есть в нем что-то сказочное. Расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Давно является популярной целью для однодневных поездок из других частей этой и соседних немецких земель - например, из городов Кельн и Бонн, а также из Бельгии.

10. Бад-Тёльц - 103 тысячи публикаций

Паломничество на лошадях в День святого Леонарда Фото: Joerg Koch/AA/picture alliance

Замыкает первую десятку Бад-Тёльц (Bad Tölz) - известный баварский курорт. Находится на реке Изар примерно в пятидесяти километрах от Мюнхена. Особой датой в календаре городских событий является традиционная паломническая поездка на лошадях в День святого Леонарда 6 ноября.

Вторая двадцатка рейтинга самых фотогеничных малых городов Германии более чем наполовину состоит из баварских городов - за исключением всего лишь трех мест: Бургхаузен (Burghausen), Айхштетт (Eichstätt), Мильтенберг (Miltenberg), Нёрдлинген (Nördlingen), Динкельсбюль (Dinkelsbühl), Бад-Дюркхайм (Bad Dürkheim) в земле Рейнланд-Пфальц, Зигмаринген (Sigmaringen) в земле Баден-Вюртемберг, Дингольфинг (Dingolfing), Майен (Mayen) в земле Рейнланд-Пфальц и Донаувёрт (Donauwörth)

Самыми часто фотографируемыми курортными островами, имеющими административный статус городов, в Германии в 2022 году стали Фемарн (Fehmarn), Нордернай (Norderney) и Боркум (Borkum) - 342 тысячи, 322 тысячи и 184 тысячи публикаций.

Завершая обзор, назовем три малых города, которым удалось наиболее значительно подняться в рейтинге по сравнению с предыдущим годом: Хойбах (Heubach) - 234 место (+111), Штауфен-им-Брайсгау (Staufen im Breisgau) - 518 место (+91) и Пфраймд (Pfreimd) - 550 место (+86).