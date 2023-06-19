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В Германии прошел референдум о будущем замка Нойшванштайн

Максим Нелюбин
11 мин. назад

В Германии прошел референдум о включении замка Нойшванштайн в список Всемирного наследия. Документы будут поданы в начале 2024 года.

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Замок Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн - одна из самых известных достопримечательностей Баварии и ГерманииФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Жители баварской общины Швангау в регионе Восточный Альгой поддержали идею присвоения здешнему замку Нойшванштайн статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы заручиться поддержкой местного населения для подачи такой заявки, власти Баварии вынесли данный вопрос на референдум, состоявшийся в воскресенье, 18 июня.

Как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на бургомистра Штефана Ринке (Stefan Rinke), за начало реализации этого проекта проголосовало около 56 процентов участников. 44 процента высказались против. Активность избирателей превысила 50 процентов. В целом население общины Швангау составляет около 3,5 тысяч человек.

Земельные власти Баварии теперь начнут подготовку официальной заявки о присвоении этого престижного международного статуса всемирно знаменитому замку. Ожидается, что документы будут переданы в офис ЮНЕСКО в Париже в начале 2024 года. Рассмотрение заявки может состояться уже в середине 2025 года.

Саказочный замок Нойшванштайн. Фотогалерея

Замок Нойшванштайн был возведен в XIX веке для баварского короля Людвига II (Ludwig II). Помимо этой резиденции заявку под рабочим названием "Построенные мечты" также будут включены другие архитектурные достопримечательности Баварии, возведенные во времена правления Людвига II - романтика и мечтателя на троне, прозванного сказочным королем. Речь идет о дворце Херренкимзе, замке Линдерхоф и горном домике - Королевской усадьбе на Шахене.

Херренкимзе
Дворец ХерренкимзеФото: Zoonar/picture alliance
Линдерхоф
Замок Линдерхоф Фото: Andreas Vitting/Imagebroker/picture alliance
Королевская усадьба на Шахене
Королевская усадьба на Шахене около горного курорта Гармиш-ПартенкирхенФото: Iris Kürschner/Imagebroker/picture alliance

Замок Нойшванштайн входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно здесь бывает около 1,4 миллиона туристов. Некоторые местные жители выступают против увеличения потока посетителей из-за перегрузки инфраструктуры. Количество гостей, которые могут побывать в замке ежедневно, также ограничено и фактически достигло своей верхней границы.

Критики проекта также опасаются, что присвоение статуса Всемирного наследия может привести к ограничениям при планировании и реализации новых строительных проектов на территории общины Швангау из-за более строгих правил по охране памятников ЮНЕСКО.

Всемирное наследие в Германии

На данный момент около пятидесяти культурных и природных памятников Германии уже имеют статус объектов Всемирного наследия. Первым в 1978 году стал Ахенский собор. Последними в этот список были внесены, в частности, памятник эпохи модерна Колония художников на холме Матильды (Матильденхёэ) в Дармштадте, немецкие курорты Баден-Баден, Бад-Эмс и Бад-Киссинген, а также"Иерусалим на Рейне" - памятники еврейской истории в немецких городах Шпайер, Вормс и Майнц.

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