 В Германии коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.11.2020

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Коронавирус

В Германии коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч человек

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии во всем мире приближается к 50 миллионам. В Германии и России уже несколько дней суточный прирост зараженных превышает 20 тысяч.

Палата интенсивной терапии в университетской клинике Эссена

Палата интенсивной терапии в университетской клинике Эссена

Показатели заражаемости коронавирусом в разных странах мира продолжает резко расти. Так, в Германии за последние сутки инфицированы почти 23,4 тысячи человек, сообщил Институт имени Роберта Коха в субботу, 7 ноября. Общее число зараженных в стране, таким образом, составило 642 488, скончались 11 096 пациентов, 130 из них за последние 24 часа.

Суточный прирост инфицированных в России второй день подряд превысил 20 тысяч. По данным оперативного штаба, 7 ноября он составил 20 396 инфицированных, умерли 364 человека. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились почти 1,754 миллиона россиян, скончался 30 251 пациент.

В Украине число новых случаев инфицирования также достигло максимального показателя - 10 746, от последствий заражения умерло 187 человек, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Соколов. Общее количество инфицированных в стране достигло 450 934, летальных случаев - 8312.

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, в мире на настоящий момент выявлено более 49,8 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Число умерших превысило 1,25 миллиона.

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    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:22

Новый локдаун в Германии: что можно и что нельзя во времена пандемии

Контекст

Коронавирус: в Германии превышен порог в 20 000 новых заражений

Суточный прирост инфицированных в Германии составил 21 506. Индекс репродукции коронавируса (R) равен 0,79.  

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