В Германии коронавирусом за сутки заразились более 23 тысяч человек

Показатели заражаемости коронавирусом в разных странах мира продолжает резко расти. Так, в Германии за последние сутки инфицированы почти 23,4 тысячи человек, сообщил Институт имени Роберта Коха в субботу, 7 ноября. Общее число зараженных в стране, таким образом, составило 642 488, скончались 11 096 пациентов, 130 из них за последние 24 часа.

Суточный прирост инфицированных в России второй день подряд превысил 20 тысяч. По данным оперативного штаба, 7 ноября он составил 20 396 инфицированных, умерли 364 человека. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились почти 1,754 миллиона россиян, скончался 30 251 пациент.

В Украине число новых случаев инфицирования также достигло максимального показателя - 10 746, от последствий заражения умерло 187 человек, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Соколов. Общее количество инфицированных в стране достигло 450 934, летальных случаев - 8312.

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, в мире на настоящий момент выявлено более 49,8 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Число умерших превысило 1,25 миллиона.

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