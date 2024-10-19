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В G7 поддержали Киев на пути к членству в НАТО

Екатерина Венкина
19 октября 2024 г.

Государства "большой семерки" продолжат оказывать военную помощь Украине в "краткосрочной и долгосрочной перспективах", говорится в заявлении по итогам встречи глав Минобороны в Неаполе.

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Министры обороны G7 в Италии
Министры обороны G7 в Италии (фото из архива)Фото: Alessandro Garofalo/Zumapress/picture alliance

Министры обороны "большой семерки" (G7) в Неаполе поддержали Украину на ее "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". Это следует из совместной декларации, опубликованной в субботу, 19 октября.

"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективах", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Италия председательствует в G7, куда также входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Представители Европейского Союза, НАТО и министр обороны Украины Рустем Умеров также присоединились к переговорам в Неаполе.

Летом в Италии страны "большой семерки" приняли пакет, который предполагает предоставление Украине кредитов на сумму до 50 млрд долларов (46 млрд евро), финансируемых за счет замороженных российских активов. Решение Совета ЕС еще необходимо утвердить в рамках формальной процедуры, требующей в числе прочего согласие Европарламента. Целью является передача кредита Украине уже в следующем году с последующим погашением в течение максимального периода в 45 лет.

G7 - за "значительное и устойчивое увеличение" гумпомощи в секторе Газа

На встрече в Неаполе министры обороны G7 также затронули конфликт на Ближнем Востоке. В совместной декларации указывается на необходимость "значительного и устойчивого увеличения" гуманитарной помощи для сектора Газа.

Главы оборонных ведомств выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Ливане и угроз для безопасности миротворцев ООН на фоне боевых действий между Израилем и ливанским радикальным шиитским движением "Хезболлах".

В четверг, 17 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) подтвердили ликвидацию лидера палестинского радикального исламистского движения ХАМАС Яхьи Синвара в южной части сектора Газа 16 октября.

На следующий день гибель Синвара подтвердил высокопоставленный боевик ХАМАС Халил аль-Хайя в эфире телеканала Al Jazeera. Он также заявил, что террористы не отпустят захваченных ими год назад израильских заложников, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа и не выведет свои войска.

 

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