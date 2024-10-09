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Страны ЕС согласовали кредит Украине на 35 млрд евро

Ольга Лебедева
9 октября 2024 г.

Представители стран ЕС приняли принципиальное решение о финансировании долгосрочного кредита Украине за счет прибыли от замороженных активов ЦБ РФ. Помощь будет предоставлена в рамках пакета G7.

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Флаги ЕС и Украины
В ЕС согласовали новую помощь УкраинеФото: Lukasz Kobus/European Union | CC BY 4.0

Представители стран ЕС согласовали принципиальные рамки новой финансовой помощи Украине. Достигнутое в среду, 9 октября, в Брюсселе соглашение предусматривает предоставление Киеву кредита в размере до 35 млрд евро. Этот кредит предполагается погасить за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка, заявило представительство стран - членов Евросоюза.

Пакет помощи Украине в рамках инициативы G7

Эти средства станут частью другого, еще более крупного пакета помощи Украине, который был принят минувшим летом в Италии странами "большой семерки" и который предполагает предоставление Украине кредитов на сумму до 50 млрд долларов (46 млрд евро), финансируемых за счет замороженных российских денег.

Данное решение Совета ЕС теперь необходимо утвердить в рамках формальной процедуры, требующей в числе прочего согласие Европарламента. Целью является передача кредита Украине уже в следующем году с последующим погашением в течение максимального периода 45 лет.

Венгрия препятствует долгосрочному решению

Если Россия восстановит доступ к замороженным активам до того как кредиты будут полностью погашены, выплату оставшихся средств возьмут на себя ЕС и его партнеры по G7. Это может произойти, например, в случае вето одной из стран Евросоюза на продление санкций против РФ.

Венгрия до сих пор препятствует принятию решения о долгосрочном использовании доходов от российских средств в рамках санкций ЕС. Санкции необходимо продлевать единогласным решением каждые шесть месяцев. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза продлить изъятие процентных доходов от замороженных денег до трех лет, но правительство Виктора Орбана отвергло эту инициативу.

В рамках санкций ЕС, введенных в отношении России с февраля 2022 года за вторжение в Украину, были заморожены активы ЦБ РФ на сумму около 210 млрд евро. Доходы от этих денег в настоящее время составляют около 2,5-3 млрд евро в год.

 

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