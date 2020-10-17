 В ФРГ считают высоким риск неконтролируемого распространения коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 22.10.2020

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Германия

В ФРГ считают высоким риск неконтролируемого распространения коронавируса

Глава Института имени Роберта Коха заявил об "очень серьезной ситуации" с распространением коронавируса в Германии и призвал население соблюдать принимаемые меры.

Глава RKI Лотар Вилер

Глава RKI Лотар Вилер

В настоящее время существует угроза неконтролируемого распространения коронавируса SARS-CoV-2 в отдельных регионах Германии, считает глава немецкого Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). "К настоящему времени ситуация стала в общем и целом очень серьезной", - заявил он на пресс-конференции в Берлине в четверг, 22 октября, указав на все быстрее растущие показатели заражений за последние несколько недель.

Сейчас еще есть шансы на то, чтобы замедлить распространение коронавируса, и для этого необходимо ношение защитных масок, соблюдение правил гигиены и социальной дистанции , отметил Вилер. "Мы не бессильны", - подчеркнул он далее, обращаясь к жителям Германии.

За неделю число пациентов в реанимациях удвоилось

По словам главы RKI, пока основная часть заражений приходится на молодых людей и представителей среднего возраста, поэтому в большинстве случаев наблюдается относительно легкое течение заболевания. Вместе с тем растет число инфицированных среди пожилых, а также количество пациентов с пневмонией COVID-19 в клиниках. За последнюю неделю удвоилось число проходящих лечение от коронавирусной инфекции в палатах интенсивной терапии, сейчас этот показатель составляет 943.

При этом, по данным RKI, вирус главным образом распространяется в семьях и в рамках частных торжеств. Заражения в общественном транспорте, отелях и школах происходят гораздо реже, указывается далее.

Почти половина Германии стала зоной повышенного риска

40 процентов всех округов и городов со статусом округа в Германии считаются зонами повышенного эпидемиологического риска, то есть прирост заражений в них превышает показатель в 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение последних семи дней. За последние сутки этот показатель возрос на 33 округа до 166, указывается в актуальной статистике Института имени Роберта Коха. Наиболее пострадавшим в настоящее время является расположенный на границе с Австрией округ Берхтесгаденер Ланд, где прирост инфицированных за последнюю неделю составляет 292,6 случая на 100 тысяч жителей.

В тот же день Германия расширила перечень стран и регионов повышенного эпидемиологического риска. RKI включил в "красный список" Польшу, Швейцарию, Ирландию, Лихтенштейн, а также Австрию за исключением федеральной земли Каринтия. Кроме того, в нем оказались несколько регионов Италии, включая Тоскану, Ломбардию и Сардинию, отдельные регионы Швеции, Болгарии, Венгрии и Хорватии. Между тем Канарские острова были исключены из "красного списка".

Число новых заражений коронавирусом в Германии достигло нового максимума. По данным RKI, за прошедшие сутки инфекция выявлена у 11 287 человек. Днем ранее было зафиксировано 7595 человек с  SARS-CoV-2. За сутки от последствий заражения умерло 30 человек, общее число смертельных случаев достигло 9905. С начала пандемии в Германии вирусом заразились 392 049 человек, выздоровели 302 100.

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    Незаметные герои времен пандемии

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    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

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    Незаметные герои времен пандемии

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    Автор: Наталия Королева


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