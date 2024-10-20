В ФРГ взят под стражу возможный сторонник ИГ

Предполагаемый сторонник "Исламского государства", 28-летний уроженец Ливии взят под стражу по делу о подготовке атаки на посольство Израиля в Берлине. Шольц призвал бундесрат одобрить вторую часть "пакета безопасности".

Предполагаемый сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ) помещен в предварительное заключение в связи с возможной подготовкой нападения с применением огнестрельного оружия на посольство Израиля в Берлине. Решение принял следственный судья Федерального верховного суда Германии в Карлсруэ, сообщила представительница Федеральной прокуратуры Германии. Ее слова в воскресенье, 20 октября, привело агентство dpa.

Задержание под Берлином

Полиция 19 октября задержала 28-летнего уроженца Ливии в городе Бернау под Берлином.

Как писала газета Bild, мужчина должен был быть депортирован из Германии еще год назад в связи с тем, что его прошение об убежище, поданное в ноябре 2022 года, было отклонено. Документов для обжалования он не направлял.

Обыски прошли в квартире подозреваемого в Бернау, а также в районе Рейн-Зиг в земле Северный Рейн - Вестфалия в квартире еще одного лица, не подозреваемого в совершении преступления, сообщила полиция. Кроме того, в городе Санкт-Августин был опрошен в качестве свидетеля дядя подозреваемого, писала Bild.

По данным dpa, подозреваемый переписывался с членом ИГ в одном из чатов, где обсуждал подготовку атаки.

Шольц - о "трусливом плане нападения"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о "трусливом плане нападения", которое удалось предотвратить.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, назвала защиту еврейских и израильских учреждений "жизненно важной". "Мы действуем с максимальной бдительностью и вниманием, учитывая высокий уровень угрозы, исходящей от исламистского, антисемитского и антиизраильского насилия", - сказала она, после чего высоко оценила работу следственных органов.

Прохождение "пакета безопасности" через бундесрат

После предотвращения возможного нападения Шольц призвал бундесрат (представительство федеральных земель Германии) поддержать расширение полномочий органов безопасности ФРГ в борьбе с радикальным исламизмом. Силовики должны получить право использовать биометрическое распознавание лиц в ходе расследований в отношении предполагаемых экстремистов.

"Важно, чтобы бундесрат сейчас быстро одобрил оставшиеся пункты" "пакета безопасности", написал Шольц в соцсети X.

Пакет законопроектов по усилению безопасности был разработан после кровопролитного нападения с ножом в Золингене, при котором погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Германский бундестаг 18 октября одобрил первую часть пакета. Она предусматривает ужесточение законодательства о предоставлении убежища и о проживании в Германии. В частности, предполагается сокращение государственных социальных пособий для соискателей убежища, подлежащих депортации.

Кроме того, ужесточается законодательство о хранении и применении оружия, будет расширен запрет на ношение ножей.