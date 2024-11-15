В феврале 2025 года может пройти новый обмен заключенными

Осужденная в Екатеринбурге Ксения Карелина включена в список для нового обмена заключенными между РФ и Западом, сообщил ее адвокат. В свою очередь социолог Борис Кагарлицкий отказался участвовать в возможных обменах.

В феврале 2025 года Россия и Запад могут вновь провести обмен заключенными, сообщил адвокат гражданки РФ и США Ксении Карелиной, осужденной в Екатеринбурге за пожертвование украинскому фонду. "Насколько следует из той информации, которой я обладаю, Ксения Карелина находится в обменных списках", - заявил Михаил Мушаилов в интервью YouTube-каналу "Понятно.медиа" в четверг, 14 ноября.

По его словам, ему не известны фамилии других осужденных, которых могут включить в список на обмен. Кроме того, он не состоит в контакте с западной стороной, обеспечивающей обмен.

Борис Кагарлицкий попросил не включать его в обменные списки

Между тем социолог Борис Кагарлицкий, приговоренный к 5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, опубликовал вечером 14 ноября заявление, в котором призвал не включать его в списки для нового обмена заключенными. "Я уже несколько раз заявлял и повторяю снова, что в подобных обменах участвовать не желаю и прошу меня в эти списки не включать. Не вижу никакого смысла и пользы для себя в эмиграции. Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, - буду сидеть в тюрьме", - написал он. Кагарлицкий подчеркнул, что полноценное освобождение необходимо всем политзаключенным, причем на родине.

Ранее о возможном новом обмене заключенными с США в феврале следующего года писал Telegram-канал Mash, связанный с российскими силовыми ведомствами. По его данным, в подготовленном МИД РФ списке числятся 70 человек, обвиненных Соединенными Штатами "в шпионаже и организации серых схем обхода санкций". В свою очередь Вашингтон стремится вернуть в числе прочих осужденного сержанта армии США Гордона Блэка и обвиняемого в нападении на полицейского американца Джозефа Татера. Официальных подтверждений этой информации не было.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа 2024 года в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Москву вернулись 10 человек - российские шпионы, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков. Российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, в том числе американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, были освобождены.

Дело Ксении Карелиной

Проживавшая в Лос-Анджелесе Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда вернулась в Россию навестить родственников. 33-летнюю женщину обвинили в перечислении денег на нужды Вооруженных сил Украины. Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина "по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов". По данным ФСБ, женщина также "неоднократно принимала участие в публичных акциях" в поддержку Украины, обороняющейся от вторжения РФ.

Как писал адвокат Михаил Мушаилов, сотрудники ФСБ, вероятно, нашли в телефоне Карелиной свидетельства перевода в размере 51,8 доллара на счет фонда Razom for Ukraine. Этот фонд, созданный украинцами в США, собирает деньги на гумпомощь украинцам и технику для ВСУ. В августе 2024 года Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима по обвинению в государственной измене. Карелиной также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года.

Дело Бориса Кагарлицкого

Известный социолог и политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, главный редактор общественно-политического журнала "Рабкор" Борис Кагарлицкий был арестован в июле 2023 года. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении ученого было возбуждено в связи с видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, опубликованном в "Рабкоре". Российские власти классифицировали взрыв как теракт. Сторона обвинения утверждала, что "психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти".

В декабре 2023 года Кагарлицкий был приговорен к штрафу по делу об оправдании терроризма, а в феврале 2024-го апелляционный военный суд ужесточил приговор и назначил Кагарлицкому пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.