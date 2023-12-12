Социологу Кагарлицкому назначили штраф в 600 тысяч рублей

Бориса Кагарлицкого обвиняли в оправдании терроризма. Прокуратора требовала для него 5,5 лет колонии общего режима. Ученого освободили в зале суда.

Социолога Бориса Кагарлицкого, против которого в РФ было выдвинуто обвинение по статье об оправдании терроризма, 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Республики Коми приговорил к штрафу в объеме 600 000 рублей. Об этом сообщают русскоязычные СМИ во вторник, 12 декабря. Ученого освободили в зале суда.

Прокуратура требовала приговорить его к 5,5 лет колонии общего режима. Сам Кагарлицкий вину не признавал. Как пояснил адвокат Сергей Ерохин, дело против его подопечного было возбуждено в связи с видео о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, которое опубликовал проект "Рабкор". Российские власти классифицировали это событие как теракт. 11 декабря представитель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин рассказал, что проверить этот ролик потребовал муниципальный депутат города Ухта Леонид Красноперов, который выступал в суде как свидетель обвинения.

Как пишет онлайн-издание РБК , сам социолог указывал, что выдвинутое против него обвинение было построено на претензиях к названию того ролика - "Взрывное поздравление кота Мостика, нервные люди и события, удары по инфраструктуре". Позднее ролик удалили.

По словам ученого, название было сформулировано именно так, чтобы привлечь внимание зрителей. "Одно дело двусмысленность, другое - умысел. <…> Мне приписывают мнение, которое не подтверждено. А мое мнение игнорируют. Это некорректно", - цитирует РБК Бориса Кагарлицкого.

Представители обвинения утверждали, что "психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике социолога и политолога признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти".

Преследование Бориса Кагарлицкого

Борис Кагарлицкий - известный российский социолог и политолог, преподаватель "Шанинки" - Московской высшей школы социальных и экономических наук. В мае 2022 года Минюст РФ внес его в список "иноагентов".

Кагарлицкого арестовали в конце июля 2023 года по делу об оправдании терроризма, с этого момента он находился в СИЗО в Сыктывкаре. Живущего в Москве ученого судили в Республике Коми, поскольку дело против него расследовало местное управление ФСБ.

В августе Росфинмониторинг внес его в список "экстремистов и террористов". В сентябре 2023 года, социолога, который к тому времени уже находился в СИЗО, оштрафовали на 40 000 рублей за "нарушение правил деятельности "иностранного агента".

Смотрите также: