В РФ социологу Борису Кагарлицкому ужесточили приговор

Апелляционный военный суд в России пересмотрел приговор социологу и главному редактору общественно-политического журнала "Рабкор" Борису Кагарлицкому, вынесенный ему в декабре 2023 года, и приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом российские СМИ сообщают во вторник, 13 февраля.

Уточняется, что Кагарлицкий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ученого взяли под стражу в зале суда. Тем самым суд удовлетворил представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому. Гособвинение поясняло свою апелляцию тем, что Кагарлицкий не сможет выплатить штраф, так как против него возбуждено дело о личном банкротстве.

Кагарлицкий: Прокуратура пыталась объявить меня банкротом

Социолог обвинения отрицал, утверждая, что уже заплатил штраф. "Прокуратура подала своеобразную жалобу. Там написано, что я все равно не смогу заплатить штраф, поэтому меня надо посадить. Они пытались меня объявить банкротом, не смогли. 1 миллион 400 тысяч (российских рублей - Ред.) собрали зрители "Рабкора". Я готов к любому исходу. Думаю, что мы выиграем суд. Но если нет, вам придется снова повоевать за мое освобождение", - приводит "Новая газета" слова Кагарлицкого перед заседанием суда.

"Это было абсолютной неожиданностью с самого того момента, когда была подана апелляция. Сейчас на суде прокуратура не выявила никаких дополнительных обстоятельств, но почему-то приговор все равно ужесточили", - рассказала изданию "Север.Реалии" дочь ученого Ксения, добавив, что ее отец никогда не пытался покинуть Россию, потому что "это его принципиальная позиция".

Дело Кагарлицкого и видео о взрыве на Крымском мосту

Бориса Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении ученого было возбуждено в связи с видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, опубликованном в "Рабкоре". Российские власти классифицировали взрыв как теракт. Сторона обвинения утверждала, что "психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти".

После ареста социолога поместили в следственный изолятор в Сыктывкаре. Живущего в Москве ученого судили в Республике Коми, поскольку дело расследовало местное управление ФСБ. Сам Кагарлицкий вину не признал и пояснил, что выдвинутое против него обвинение было построено на претензиях к названию видеозаписи.

Ранее был освобожден в зале суда

В декабре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Республики Коми приговорил социолога к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права создавать и администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Ученый был освобожден в зале суда. Но 25 декабря прокуратура обжаловала приговор. Гособвинение просило назначить 5,5 лет лишения свободы ученому.

65-летний Борис Кагарлицкий - известный российский социолог и политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук. В мае 2022 года министерство юстиции РФ внесло ученого в список "иностранных агентов", а в августе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в список "экстремистов и террористов".

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