На Бориса Кагарлицкого открыто дело об оправдании терроризма

Дочь Бориса Кагарлицкого Ксения сообщила, что не знает, где находится социолог, а его телефон отключен. В рамках дела прошел обыск у московского психолога Александра Арчагова.

Федеральная служба безопасности России возбудила в отношении социолога Бориса Кагарлицкого дело об оправдании терроризма. Об этом во вторник, 25 июля, сообщают ряд российских СМИ и Telegram-каналов.

Между тем агентство ТАСС пишет со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову, что в рамках дела, возбужденного против Кагарлицкого, 25 июля прошел обыск у московского психолога и активиста Александра Арчагова. По словам Кузнецовой, после обыска ее подзащитного увозили на допрос.

На сайте правозащитного проекта "ОВД-Инфо" , который и направил к Арчагову адвоката, указано, что по делу Кагарлицкого тот проходит в статусе свидетеля. Александр Арчагов в 2019 году был помощником муниципального депутата Дмитрия Максимова. После акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы Арчагова арестовывали на 10 суток, говорится в статье.

Внесен в реестр "иноагентов"

К моменту публикации материала DW сам Борис Кагарлицкий не комментировал информацию о возбуждении против него уголовного дела. Его дочь Ксения сообщила 25 июля в Twitter, что Кагарлицкий "все это время" находился в России. "Где он сейчас - неизвестно, телефон отключен", - говорится в ее посте.

Российский власти считают Бориса Кагарлицкого "иностранным агентом".

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