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Социолога Кагарлицкого внесли в РФ в список террористов

Александра Иванова
34 мин. назад

По российскому законодательству банки замораживают средства включенных в перечень причастных к терроризму лиц и приостанавливают их обслуживание.

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Социолог Борис Кагарлицкий в суде Сыктывкара
Социолог Борис Кагарлицкий в суде СыктывкараФото: Natalya Kazakovtseva/TASS/dpa/picture alliance

Росфинмониторинг в понедельник, 7 августа, внес социолога Бориса Кагарлицого в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

По российскому законодательству банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

25 июля российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Федеральная служба безопасности России возбудила в отношении Кагарлицкого дело об оправдании терроризма. На следующий день, 26 июля, Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия об аресте социолога до 24 сентября.

Дело Бориса Кагарлицкого

Как пишет агентство "Интерфакс", по версии следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), "направленный на публичное оправдание терроризма".

В ночь на 27 июля адвокат ученого Сергей Ерохов написал в соцсетях, что его подзащитный был задержан и конвоирован в Республику Коми, где его дело находится в производстве у УФСБ.

Ерохов указал, что считает выдвинутое против Кагарлицкого обвинение в оправдании терроризма "абсурдным". "В своей деятельности профессор Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм", а только пытался "показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство", подчеркнул адвокат.

Борис Кагарлицкий в мае 2022 года был внесен российскими властями в реестр "иногагентов". Тот же статус присвоен основанному им "Институту глобализации и социальных движений".

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Политика31 января 2023 г.06:58 мин.

Сообщение агентства "Интерфакс" о деле Бориса Кагарлицкого

Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в перечень экстремистов и террористов
www.interfax.ru
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