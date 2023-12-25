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Гособвинение обжаловало приговор социологу Кагарлицкому

Павел Мыльников
25 декабря 2023 г.

Обвиненный в оправдании терроризма Борис Кагарлицкий был приговорен к штрафу в 600 тысяч рублей и освобожден. Однако прокуратура просит назначить ученому 5,5 лет лишения свободы.

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Российский социолог и политолог Борис Кагарлицкий
Борис Кагарлицкий (в центре)Фото: Nataliya Kazakovtseva/TASS/dpa/picture alliance

Прокуратура обжаловала приговор социологу Борису Кагарлицкому, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом общественно-политический журнал "Рабкор", главным редактором которого является Кагарлицкий, сообщает в понедельник, 25 декабря. Гособвинение просило назначить 5,5 лет лишения свободы ученому, приговоренному к штрафу в 600 тысяч рублей, уточняет агентство ТАСС.

Дело Кагарлицкого и видео о взрыве на Крымском мосту

Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении ученого было возбуждено в связи с видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, опубликованном "Рабкором". Российские власти классифицировали взрыв как теракт. Сторона обвинения утверждала, что "психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти".

После ареста социолога поместили в следственный изолятор в Сыктывкаре. Живущего в Москве ученого судили в Республике Коми, поскольку дело расследовало местное управление ФСБ. Сам Кагарлицкий вину не признал и пояснил, что выдвинутое против него обвинение было построено на претензиях к названию видеозаписи.

Освобожден в зале суда

В декабре 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Верховном суде Республики Коми приговорил социолога к штрафу в 600 тысяч рублей. Ученый был освобожден в зале суда.

Борис Кагарлицкий - известный российский социолог и политолог, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук. В мае 2022 года министерство юстиции РФ внесло ученого в список "иностранных агентов", а в августе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в список "экстремистов и террористов".

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