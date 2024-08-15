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Гражданку РФ и США осудили на 12 лет по делу о госизмене

Жан Рофе
15 августа 2024 г.

Уроженку Екатеринбурга Ксению Карелину, прилетевшую в феврале на Урал навестить родственников, признали виновной в госизмене из‑за пожертвования украинскому фонду.

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Ксения Карелина в Свердловском областном суде 20 июня 2024 года
Ксения Карелина в Свердловском областном суде 20 июня 2024 годаФото: AP Photo/picture alliance

Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале суда в четверг, 15 августа.

Согласно приговору, Карелиной также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, отмечается в сообщении. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Обвинение во время прений запрашивало для Карелиной 15 лет колонии.

Дело Ксении Карелиной

Проживавшая в Лос-Анджелесе Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда вернулась в Россию навестить родственников. 33-летнюю женщину обвинили в перечислении денег на нужды Вооруженных сил Украины. Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина "по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов". По данным ФСБ, женщина также "неоднократно принимала участие в публичных акциях" в поддержку Украины, обороняющейся от вторжения РФ.

Как писал адвокат Михаил Мушаилов, сотрудники ФСБ, вероятно, нашли в телефоне Карелиной свидетельства перевода в размере 51,8 доллара на счет фонда Razom for Ukraine. Этот фонд, созданный украинцами в США, собирает деньги на гумпомощь украинцам и технику для ВСУ.

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