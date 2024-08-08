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В Екатеринбурге просят 15 лет колонии для гражданки РФ и США

Ольга Лебедева
8 августа 2024 г.

Прокуратура попросила назначить 15 лет колонии общего режима для гражданки РФ и США Ксении Карелиной, прилетевшей в феврале на Урал навестить родственников. Ее обвинили в переводе 52 долларов ВСУ.

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Ксения Карелина в Свердловском областном суде
Ксения Карелина в Свердловском областном судеФото: Moldavskaja/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

На проходящем в Екатеринбурге процессу в отношении обвиняемой в госизмене гражданки РФ и США Ксении Карелиной прокуратура запросила наказание в виде 15 лет колонии общего режима. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Карелиной Михаила Мушаилова.

Как отмечает местный портал E1.ru, Карелина признала свою вину. Вынесение приговора Свердловским областным судом назначено на 15 августа. 

Дело Ксении Карелиной

Проживавшая в Лос-Анджелесе Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда вернулась в Россию навестить родственников. 33-летнюю женщину обвинили в перечислении денег на нужды ВСУ. Карелина "инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов", заявили в ФСБ. Кроме того, женщину обвинили в том, что она "неоднократно принимала участие в публичных акциях" в поддержку Украины, обороняющейся от вторжения РФ.

По данным правозащитников, в 2022 году Карелина перевела со своего счета в американском банке 52 доллара в фонд Razom for Ukraine, созданный украинцами в США и помогающий украинской армии. Перевод был обнаружен российскими правоохранителями в ее телефоне.

В случае признания Карелиной виновной в государственной измене ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

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