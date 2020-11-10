В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами

Фракция Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшая в Европарламенте - предложила Евросоюзу проверить, как используется финансовая помощь, предоставленная Брюсселем для образовательных целей на палестинских территориях. Необходимо убедиться, что эти средства не используются для образовательной политики, распространяющей антисемитизм и антиизраильские воззрения, заявил председатель фракции ЕНП Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 мая.

"Если палестинские ответственные лица получают деньги ЕС на школьное образование, то там должны уважать и европейские ценности", - подчеркнул Вебер. В число таких ценностей, по словам политика, входят также "уважение других религий, суверенитета Израиля и четкое отмежевание от любых видов терроризма".

Манфред Вебер отметил, что поддержка Евросоюзом школьного образования на палестинских территориях "в общем и целом правильна". Но "неприемлемо, если в палестинских школьных учебниках учат антисемитизму", добавил он. Европарламентарий призвал соответствующие ведомства ЕС провести соответствующую экспертизу палестинских учебных материалов.

Антисемитизм и восхваление терроризма в школьных учебниках

По данным Bild am Sonntag, в школьных учебниках палестинцев разжигается ненависть к Израилю и евреям. В числе прочего, по этим данным, в них восхваляется теракт на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, когда палестинцы взяли в заложники и убили 11 израильтян. Кроме того, на географических картах в учебных материалов отсутствует Израиль, указывается далее. Как отмечает издание, только с 2017 по 2020 годы ЕС предоставил палестинцам 2,3 млрд евро в качестве помощи.

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, с 10 мая подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей в секторе Газа, где, по данным местных властей, погибли более 230 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, боевые действия были остановлены с 2 часов ночи местного времени. Соглашение стало возможным при посредничестве Египта. К перемирию присоединилась группировка "Исламский джихад".

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