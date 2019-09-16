Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США 

Правительство Израиля и радикальная палестинская группировка ХАМАС объявили о перемирии. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая, в 2 часа ночи по местному времени. Это соглашение приостановило массированные обстрелы, начавшиеся 10 мая, в результате которых погибли более 200 человек. Перемирие стало возможным при активном посредничестве Египта. Почему же крупные международные игроки - ООН, ЕС, США и Россия не смогли сделать то, что удалось Каиру?

Что препятствовало ООН и США?

Режим прекращения огня является первым шагом, но не решает реальные проблемы, заявил в пятницу, 21 мая, в Женеве директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) Маттиас Шмале (Matthias Schmale). "Если не приступить к устранению фундаментальных причин, война начнется снова", - подчеркнул он.

Обстрел Израиля из сектора Газа

Еще 17 мая на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Израиль и палестинцев немедленно прекратить боевые действия. Однако участникам Совбеза тогда так и не удалось согласовать совместное заявление с призывом к деэскалации конфликта. Этому помешали США, которые несколько раз подряд блокировали принятие документа. "Мы не считаем, что публичное заявление в данный момент будет способствовать деэскалации", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд 18 мая. При этом она добавила, что Вашингтон по-прежнему нацелен на "интенсивную дипломатию" ради прекращения насилия.

Накануне США отправили в Тель-Авив высокопоставленного американского дипломата Хейди Амра, которому госсекретарь США Энтони Блинкен поручил встретиться с представителями обеих сторон конфликта. Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху высказывался за прекращение огня, при этом он твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак".

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

Несмотря на то, что США официально пытались выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта, вряд ли они могли бы пользоваться доверием обеих конфликтующих сторон - не в последнюю очередь благодаря политике бывшего американского лидера Дональда Трампа, объявившего о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, Израиль традиционно считается ближайшим союзником США на Ближнем Востоке.

У ЕС нет единой ближневосточной стратегии

Что же касается Евросоюза, то он является крупнейшим донором Палестинской автономии. С 2000 года Еврокомиссия направила в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан гуманитарную помощь на сумму 700 млн евро.

Однако пока роль Евросоюза остается сугубо экономической: до сих пор ЕС не выступал в качестве посредника в урегулировании политического конфликта между израильтянами и палестинцами. Михай Себастьян Чихая, эксперт по Ближнему Востоку из Центра европейской политики в Брюсселе, объясняет это отсутствием единой ближневосточной стратегии в ЕС.

На его взгляд, основным препятствием для ее разработки остаются расхождения между странами-членами ЕС, занимающими более произраильскую позицию - к примеру, Германией, и странами, которые больше сочувствуют палестинцам- к примеру, Швеции. "У ЕС есть все необходимые инструменты для разработки перспективной стратегии. Однако для этого нужна политическая воля, которой пока нет", - указывает аналитик в беседе с DW.

Израильская бомбардировка сектора Газа, 19 мая 2021 года

Германия в ближневосточном конфликте встала на сторону Израиля. Об этом 20 мая заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Она подчеркнула, что у Израиля есть законное право на самооборону, и заявила, что считает правильным активное использование им этого права. Глава германского правительства также отметила, что искать путь решения проблемы следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании и в рамках обсуждения внутри Евросоюза.

В этот же день однодневный визит на Ближний Восток совершил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он выразил солидарность с израильским правительством, также подчеркнув право Израиля на самооборону. Для Германии вопрос безопасности Израиля, как и безопасности всех евреев в Германии, не подлежит обсуждению, подчеркнул он. Одновременно немецкий министр высказался за претворение в жизнь "идеи о двух государствах" - еврейском и палестинском.

Почему не помог "ближневосточный квартет"?

Еще одним потенциальным посредником в переговорах между израильтянами и палестинцами мог бы стать так называемый "ближневосточный квартет".

Сергей Лавров и Джон Керри на встрече "ближневосточного квартета" в 2015 году

В эту организацию, созданную в 2002 году и имеющую на свою деятельность мандат Совбеза ООН, входят Евросоюз, ООН, США и Россия. Еще с советских времен считается, что у Москвы есть хорошие специалисты по Ближнему Востоку и особо сильное влияние в странах арабского мира.

16 мая представители "квартета" провели экстренные консультации в формате телеконференции. В то же время стоит отметить, что в организации представлены те же страны, что и в Совете Безопасности ООН. Поэтому, по всей вероятности, "квартет" столкнулся бы с той же проблемой - в частности, входящие в него страны могли бы заблокировать принятие тех или иных решений.

Есть ли будущее у концепции "двух государств для двух народов"?

Но что произойдет теперь - после того, как стороны конфликта объявили перемирие? Можно ли еще будет претворить в жизнь концепцию о "двух государствах для двух народов", к чему до сих пор призывает генсек ООН Гутерриш?

Депутат бундестага Бийян Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) из фракции СвДП по-прежнему надеется, что однажды это произойдет. "Концепция двух государств - это единственное решение, которое может позволить и израильтянам, и палестинцам жить в мире в долгосрочной перспективе", - подчеркивает он.

При этом обеим сторонам придется пойти на компромисс, добавляет заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). К примеру, важно, чтобы "палестинцы и страны, которые их поддерживают, признали право Израиля на существование". Джир-Сарай также уверен, что политика Нетаньяху, направленная на расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, в последние годы существенно усложнила переговоры по созданию двух государств. "Поэтому от нее (этой политики. - Ред.) следует незамедлительно отказаться", - резюмирует немецкий парламентарий.

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