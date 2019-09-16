 Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США  | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 22.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил ООН, Россию и США 

Израиль и группировка ХАМАС договорились о прекращении огня - при активном посредничестве Египта. Почему эту роль не удалось сыграть таким крупным игрокам, как США, Россия, ООН или ЕС?

Израильский танк на границе с сектором Газа, 19 мая 2021 года

Израильские войска на границе с сектором Газа, 19 мая 2021 года

Правительство Израиля и радикальная палестинская группировка ХАМАС объявили о перемирииРежим прекращения огня вступил в силу 21 мая, в 2 часа ночи по местному времени. Это соглашение приостановило массированные обстрелы, начавшиеся 10 мая, в результате которых погибли более 200 человек. Перемирие стало возможным при активном посредничестве ЕгиптаПочему же крупные международные игроки - ООН, ЕС, США и Россия не смогли сделать то, что удалось Каиру?  

Что препятствовало ООН и США? 

Режим прекращения огня является первым шагом, но не решает реальные проблемы, заявил в пятницу, 21 мая, в Женеве директор Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) Маттиас Шмале (Matthias Schmale). "Если не приступить к устранению фундаментальных причин, война начнется снова", - подчеркнул он.

Обстрел Израиля из сектора Газа

Обстрел Израиля из сектора Газа

Еще 17 мая на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Израиль и палестинцев немедленно прекратить боевые действия. Однако участникам Совбеза тогда так и не удалось согласовать совместное заявление с призывом к деэскалации конфликта. Этому помешали США, которые несколько раз подряд блокировали принятие документа. "Мы не считаем, что публичное заявление в данный момент будет способствовать деэскалации", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд 18 мая. При этом она добавила, что Вашингтон по-прежнему нацелен на "интенсивную дипломатию" ради прекращения насилия.

Накануне США отправили в Тель-Авив высокопоставленного американского дипломата Хейди Амра, которому госсекретарь США Энтони Блинкен поручил встретиться с представителями обеих сторон конфликта. Президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху высказывался за прекращение огня, при этом он твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак".

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

Несмотря на то, что США официально пытались выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта, вряд ли они могли бы пользоваться доверием обеих конфликтующих сторон - не в последнюю очередь благодаря политике бывшего американского лидера Дональда Трампа, объявившего о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, Израиль традиционно считается ближайшим союзником США на Ближнем Востоке. 

У ЕС нет единой ближневосточной стратегии

Что же касается Евросоюза, то он является крупнейшим донором Палестинской автономии. С 2000 года Еврокомиссия направила в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан гуманитарную помощь на сумму 700 млн евро.

Однако пока роль Евросоюза остается сугубо экономической: до сих пор ЕС не выступал в качестве посредника в урегулировании политического конфликта между израильтянами и палестинцами. Михай Себастьян Чихая, эксперт по Ближнему Востоку из Центра европейской политики в Брюсселе, объясняет это отсутствием единой ближневосточной стратегии в ЕС.

На его взгляд, основным препятствием для ее разработки остаются расхождения между странами-членами ЕС, занимающими более произраильскую позицию - к примеру, Германией, и странами, которые больше сочувствуют палестинцам- к примеру, Швеции.  "У ЕС есть все необходимые инструменты для разработки перспективной стратегии. Однако для этого нужна политическая воля, которой пока нет", - указывает аналитик в беседе с DW.

Израильская бомбардировка сектора Газа, 19 мая 2021 года

Израильская бомбардировка сектора Газа, 19 мая 2021 года

Германия в ближневосточном конфликте встала на сторону Израиля. Об этом 20 мая заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Она подчеркнула, что у Израиля есть законное право на самооборону, и заявила, что считает правильным активное использование им этого права. Глава германского правительства также отметила, что искать путь решения проблемы следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании и в рамках обсуждения внутри Евросоюза.

В этот же день однодневный визит на Ближний Восток совершил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он выразил солидарность с израильским правительством, также подчеркнув право Израиля на самооборону. Для Германии вопрос безопасности Израиля, как и безопасности всех евреев в Германии, не подлежит обсуждению, подчеркнул он. Одновременно немецкий министр высказался за претворение в жизнь "идеи о двух государствах" - еврейском и палестинском.

Почему не помог "ближневосточный квартет"?

Еще одним потенциальным посредником в переговорах между израильтянами и палестинцами мог бы стать так называемый "ближневосточный квартет".

Сергей Лавров и Джон Керри на встрече ближневосточного квартета в 2015 году

Сергей Лавров и Джон Керри на встрече "ближневосточного квартета" в 2015 году

В эту организацию, созданную в 2002 году и имеющую на свою деятельность мандат Совбеза ООН, входят Евросоюз, ООН, США и Россия. Еще с советских времен считается, что у Москвы есть хорошие специалисты по Ближнему Востоку и особо сильное влияние в странах арабского мира.

16 мая представители "квартета" провели экстренные консультации в формате телеконференции. В то же время стоит отметить, что в организации представлены те же страны, что и в Совете Безопасности ООН. Поэтому, по всей вероятности, "квартет" столкнулся бы с той же проблемой - в частности, входящие в него страны могли бы заблокировать принятие тех или иных решений.

Есть ли будущее у концепции "двух государств для двух народов"?

Но что произойдет теперь - после того, как стороны конфликта объявили перемирие? Можно ли еще будет претворить в жизнь концепцию о "двух государствах для двух народов", к чему до сих пор призывает генсек ООН Гутерриш?

Депутат бундестага Бийян Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) из фракции СвДП по-прежнему надеется, что однажды это произойдет. "Концепция двух государств - это единственное решение, которое может позволить и израильтянам, и палестинцам жить в мире в долгосрочной перспективе", - подчеркивает он.

При этом обеим сторонам придется пойти на компромисс, добавляет заместитель председателя фракции блока партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). К примеру, важно, чтобы "палестинцы и страны, которые их поддерживают, признали право Израиля на существование". Джир-Сарай также уверен, что политика Нетаньяху, направленная на расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, в последние годы существенно усложнила переговоры по созданию двух государств. "Поэтому от нее (этой политики. - Ред.) следует незамедлительно отказаться", - резюмирует немецкий парламентарий.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 20:06

Израиль под ударом боевиков ХАМАС: как остановить радикальных исламистов? DW Новости

Контекст

Евреи в Германии и эскалация на Ближнем Востоке

В 2021 году в Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни. Возможен ли праздник на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке?  

Депутат бундестага о ближневосточном конфликте: Положение безнадежно

Заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених рассказал DW, почему он не верит в быстрое политическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.  

Аудио- и видеофайлы по теме

ХАМАС против Израиля: радикальные исламисты продолжают обстрелы, армия наносит ответные удары  

Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления  

Также по теме

Palästina Israel | Konflikte | Nethanjahu genehmigt vor Wahl israelische Siedlung von Mevoot Jericho im Westjordanland

Комментарий: Мечтам о палестинском государстве может прийти конец 16.09.2019

На внеочередных парламентских выборах в Израиле речь пойдет не только о судьбе Нетаньяху, но и о формуле урегулирования израильско-палестинского конфликта, считает Райнер Золлих.

USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost

Комментарий: Мирный план Трампа унизителен для палестинцев 29.01.2020

Мирный план Дональда Трампа по Ближнему Востоку в существенной степени ориентирован на интересы Израиля и игнорирует интересы палестинцев. Это может плохо кончиться, считает Райнер Золлих.

Реклама