ООН считает перемирие между Израилем и ХАМАС первым шагом к урегулированию кризиса

С договоренностью о прекращении огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС не стоит связывать слишком больших надежд на урегулирования кризиса, считает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Режим прекращения огня является первым шагом, но не решает реальные проблемы, заявил в пятницу, 21 мая, в Женеве директор UNRWA Маттиас Шмале (Matthias Schmale).
"Если не приступить к устранению фундаментальных причин, война начнется снова", - подчеркнул он. Одновременно Шмале отметил, что ситуация палестинцев в секторе Газа зависит, в частности, от наличия возможностей трудоустройства. "Когда у человека есть работа, он может сам зарабатывать деньги и покупать себе еду, вместо того чтобы надеяться на ООН. Тогда он менее склонен вступать в группировки вроде ХАМАС", - подчеркнул он.
Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц удовлетворен перемирием с сектором Газа. "Мы достигли всех поставленных целей, заставили ХАМАС заплатить очень высокую цену и отбросили его на много лет назад", - подчеркнул он. По словам Ганца, "на этом этапе военные усилия завершены", "настало время политической стадии" разрешения конфликта.
Вступил в силу режим прекращения огня
Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу в ночь на 21 мая. Накануне поздно вечером правительство Израиля на заседании по вопросам безопасности единогласно приняло соответствующее решение. Вскоре после этого готовность прекратить боевые действия выразили группировки ХАМАС и "Исламский джихад". Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.
В то же время обе стороны предостерегли друга друга о нарушения перемирия. "Вооруженное противостояние" палестинцев будет продолжаться до тех пор, пока это делает израильская сторона, заявил представитель ХАМАС. В Израиле, в свою очередь, предупредили, что в том случае, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.
20 мая однодневный визит на Ближний Восток совершил глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он выразил солидарность с израильским правительством, подчеркнув право Израиля на самооборону. Для Германии вопрос безопасности Израиля, так же как и безопасности всех евреев в Германии, не подлежит обсуждению, подчеркнул он. Одновременно немецкий министр высказался за претворение в жизнь "идеи о двух государствах" - еврейском и палестинском.
Обострение израильско-палестинского конфликта
В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.
Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращались с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 232 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель