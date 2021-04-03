В Болгарии на фоне пандемии выбирают парламент

В Болгарии в воскресенье, 4 апреля, проходят парламентские выборы. Поскольку в этом году преимущественно православные болгары празднуют Пасху лишь через четыре недели, голосование не совпадает по времени с семейными мероприятиями, в то же время наблюдатели полагают, что активность избирателей будет невысокой из-за накрывшей страну третьей волны пандемии коронавируса.

От исхода голосования зависит дальнейшее пребывание у власти правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, возглавляющего проевропейскую гражданскую партию ГЕРБ. Эта партия, а также ее младшие партнеры по коалиции - националисты минувшим летом находились под огнем критики из-за обвинений в коррупции.

Согласно опросам, у партии ГЕРБ хорошие шансы остаться у власти. Она, однако, вряд ли заручится абсолютным большинством и будет нуждаться в коалиционных партнерах. Четырехпроцентный барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть до семи партий. Всего на 240 мест в парламенте Болгарии претендуют почти 7 тысяч кандидатов.

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