Выборы в Болгарии: за кого будет голосовать молодежь

На бульваре Витоша в центре Софии непривычно тихо. До парламентских выборов 4 апреля осталось совсем чуть-чуть, однако об избирательной кампании здесь не свидетельствует практически ничего. Лишь несколько членов и сторонников оппозиционной партии "Встань! Мафия, вон!" собрались на улице и транслируют свое мероприятие в прямом эфире на Facebook.

Движение "Встань! Мафия, вон!" возникло летом 2020 года, когда болгары несколько месяцев подряд выходили на антиправительственные демонстрации, протестуя против коррупции в стране. Теперь, уже в статусе партии, эта политическая сила стремится завоевать симпатии избирателей и не допустить переизбрания действующего премьер-министра страны Бойко Борисова на четвертый срок.

Избирательная кампания во время локдауна. Есть ли шанс у оппозиции?

В разгар избирательной кампании в Болгарии снова объявили локдаун. Незадолго до этого, 1 марта, власти страны разрешили открыть рестораны и пообещали продолжать ослаблять ограничения, несмотря на критику со стороны экспертов в области здравоохранения и роста заболеваемости коронавирусом.

Бойко Борисов

Результат на заставил себя ждать: на данный момент число новых случаев заражения коронавирусом бьет все рекорды, а больницы работают на пределе своих возможностей.

Несмотря на неэффективную борьбу с пандемией и масштабные протесты против правительства в 2020 году, консервативная партия Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") уверенно лидирует в предвыборной гонке.

Мужчина среднего возраста, которого корреспондент DW встретил на улице в центре Софии, также собирается за нее голосовать: "Оппозиция пока еще не доказала свою дееспособность. Я предпочитаю выбирать то, что мне знакомо, даже если это и не самый лучший вариант", - рассказывает он.

Молодежь в Болгарии против коррупции

Однако многие другие - в особенности молодые граждане страны - придерживаются иного мнения на этот счет. К примеру, 29-летний Димитар Димитров, который защитил магистерскую диссертацию в области истории международных отношений в престижной Лондонской школе экономики.

Димитар Димитров

Хотя Димитар мог бы легко найти работу за границей, шесть лет назад он вернулся на родину, и теперь баллотируется в депутаты парламента от правоцентристского объединения "Демократическая Болгария" (ДБ). Его глава Христо Иванов занимал должность министра юстиции в правительстве Борисова, однако в 2015 году, после неудачной попытки провести судебную реформу, ушел в отставку.

Димитров убежден, что Борисов и его правительство исчерпали себя, утратили легитимность и наносят политической и общественной жизни страны только вред. Молодой политик представляет поколение болгар, которые мыслят глобально. Димитров хочет, чтобы молодые и образованные жители Болгарии включились в политическую жизнь своей страны и навсегда покончили со старой коррумпированной системой.

У людей больше не осталось иллюзий по поводу Борисова?

Ива и Атанас, которые в 2020 году регулярно принимали участие в акциях протеста, тоже этого хотят. Им обоим по 27 лет, оба - специалисты в области цифрового менеджмента. Ива получила высшее образование в Австрии, но три года назад вернулась в Болгарию.

Ива и Атанас

Молодая пара также считает, что в проблемах страны виновато нынешнее правительство. "Я не вижу ни в одной области политики людей, которые действительно понимают, что они делают. Везде сплошная бюрократия и некомпетентность", - говорит Атанас. "И коррупция, - добавляет Ива. - У людей больше не осталось иллюзий". В то же время именно это должно стать для граждан мотивацией принять участие в выборах и поддержать кандидатов от оппозиции, уверена она.

111-е место в рейтинге свободы прессы

Болгария, наряду с Венгрией и Румынией, занимает последнее место в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International среди стран ЕС.

Ситуация в стране в сфере свободы слова также оставляет желать лучшего. В рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" за 2020 год Болгария находится на 111-й из 180 позиций. В организации указывают, что в Болгарии широко распространена коррупция и связь между СМИ, политиками и олигархами, а небольшая группа предпринимателей владеет большинством СМИ.

Антиправительственные протесты в Софии, сентябрь 2020 года

Кто поборется за места в парламенте Болгарии?

По данным последних опросов, объединение "Демократическая Болгария", которое представляет Димитров, может получить на выборах от шести до восьми процентов голосов и пройти в парламент. Однако даже в этом случае ее успех еще отнюдь не гарантирован.

"Я не вижу партии, с которой ДБ могла бы сформировать правящую коалицию. А если бы ДБ вошла в коалицию с партией статус-кво, это стало бы большим разочарованием для тех, кто за нее голосовал", - говорит Атанас.

Под "статус-кво" он подразумевает три крупнейшие партии Болгарии, которые доминировали на политической сцене страны на протяжении многих лет.

Это "ГЕРБ" Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия - преемница болгарской Компартии, а также "Движение за права и свободы" (ДПС), представляющее интересы турецкого меньшинства. Самый известный член ДПС - олигарх Делян Пеевски, которого "Репортеры без границ" называют "самым влиятельным медиамагнатом Болгарии", неоднократно оказывался в центре коррупционных скандалов. В нынешних выборах, впрочем, Пеевски участия не принимает.

Следующий парламент Болгарии будет пестрым

Так изменится ли после выборов баланс сил в стране? "Нам придется непросто. Как бы то ни было, мы не должны идти на компромиссы, которые заставили бы нас отказаться от наших принципов", - вздыхает Димитар Димитров.

Это намерение, однако, будет трудно осуществить: уже сейчас понятно, что следующий парламент страны будет весьма пестрым и в него войдут как минимум пять, а возможно, и восемь партий.

Участники протестов 2020 года, однако, по-прежнему не теряют надежды на то, что Болгария изменит свой курс. "Я все еще надеюсь, что ситуация изменится", - говорит Ива. А если нет? "Тогда снова начнутся протесты. А если и после этого ничего не произойдет, то нам не останется ничего другого, кроме как уехать за границу", - резюмирует Атанас.

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