Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз

"Я слежу за развитием ситуации в Болгарии, но все равно был очень удивлен, когда на месте увидел и услышал от такого количества людей, насколько все плохо", - говорит Даниэль Фройнд (Daniel Freund). Депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" 22 сентября принял участие в антиправительственных протестах в Софии - на 76-й день с момента их начала. Немецкий политик с трибуны выразил демонстрантам свою поддержку. "Коррупция - это проблема всей Европы. Если мы хотим сохранить единство ЕС, то должны с ней бороться", - заявил он.

Протестующие в Болгарии требуют отставки правительства

Фройнд прибыл в Болгарию, чтобы выяснить, насколько достоверны утверждения протестующих о нецелевом использовании средств Евросоюза властями в Софии. В числе прочих политик побеседовал с сотрудником одного из болгарских министерств. "Он мне объяснил, как конкретно работают коррупционные схемы. К примеру, как они проводят публичные тендеры таким образом, чтобы их всегда выигрывала нужная компания. И как госслужащих заставляют делать то, что хотят власти: они получают существенную часть зарплаты в виде бонусов", - рассказывает европарламентарий.

Бойко Борисов

Протесты в Болгарии, которая является членом ЕС с 2007 года, не утихают уже более двух месяцев. Демонстранты обвиняют членов правительства в коррупции и требуют отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и генпрокурора страны Ивана Гешева. Кроме того, митингующие требуют проведения досрочныхпарламентских выборов. По закону очередные выборы должны пройти здесь в 2021 году.

Массовые манифестации в Болгарии начались после того, как 9 июля силовики провели обыск в резиденции президента страны Румена Радева. Радев известен резкой критикой правительства, членов которого глава государства называет "связанными с олигархами". По мнению Радева, за обысками в бюро его сотрудников стоит именно премьер Борисов.

"Король не только голый, но еще и подлый"

С тех пор тысячи граждан Болгарии продолжают требовать решительных перемен в стране. По их словам, таковых можно добиться только путем всеобъемлющей судебной реформы и бескомпромиссной борьбы с коррупцией и нецелевым использованием средств Евросоюза. "Мы показали всему миру и, прежде всего, ЕС, что король-то - голый! И не только голый, но еще и подлый", - объясняет инициатор протестов адвокат Николай Хаджигенов, имея в виду премьера Бойко Борисова.

Демонстранты перед посольством ФРГ возмущены, что Берлин не реагирует на коррупцию в Болгарии

Летом в интернет попали фото из частной жизни премьера - он был снят спящим в своей спальне с пистолетом на ночном столике и ящиком, полным наличности в купюрах по 500 евро. Борисов не исключил подлинности фото, на котором он спит в своей резиденции. А по поводу других, на которых видны пачки денег, заявил, что они сфальсифицированы.

Между тем протестующие ожидают большей поддержки от ЕС. Они критикуют крупнейшую фракцию Европарламента - консервативную Европейскую народную партию (ЕНП) и, прежде всего, ее депутатов от немецкого блока ХДС/ХСС за то, что те игнорируют проблемы Болгарии.

Письмо Ангеле Меркель

Демонстранты недовольны тем, что ЕНП закрывает глаза на коррупцию и отсутствие в стране верховенства закона и свободы СМИ, а также продолжает поддерживать консервативную партию Борисова "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая входит в ЕНП.

Даниэль Фройнд

Болгарские студенты даже написали открытое письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), в котором указали на сотрудничество между ХДС и ГЕРБ, продолжающееся несмотря на многочисленные коррупционные скандалы в Софии, а также отсутствие в Болгарии свободы СМИ и нарушение принципа разделения властей.

"Что касается верховенства закона в Болгарии, то в последние месяцы в ЕНП стали все чаще осторожно критиковать ситуацию в этой сфере", - отмечает Даниэль Фройнд. И при этом, впрочем, добавляет, что евродепутаты по-прежнему воздерживаются от критики правящей в Болгарии партии ГЕРБ, которая входит в ЕНП.

"Наш единственный шанс - это всех объединить"

Протестующие болгары, однако, все же надеются, что Брюссель поможет им в достижении их целей и призовет к ответственности болгарское правительство. Во время акций протеста можно увидеть много флагов ЕС - и это несмотря на то, что президент Болгарии Радев, поддерживающий демонстрантов, считается пророссийским политиком.

"Положительным моментом является то, что протесты выходят за рамки различных социальных групп, политических идей и партийной принадлежности. И то, что люди продолжают надеяться на Евросоюз", - полагает Даниэль Фройнд. "Наш единственный шанс - это всех объединить, - поясняет Николай Хаджигенов. - После того как мы сможем гарантировать проведение честных и прозрачных выборов, мы снова сможем разделиться на тысячу политических направлений".

Тем временем в Европарламенте на 5 октября запланировано пленарное заседание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Болгарии. Даниэль Фройнд будет на нем присутствовать и проинформирует коллег о результатах своей поездки в Софию. "Мы возьмем каждый конкретный случай (коррупции. - Ред.) под свой контроль", - пообещал евродепутат от "зеленых".

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